Skud fra våben er den primære dødsårsag for børn i USA. Tirsdag blev treårig pige seneste offer

I løbet af 2021 er over 1000 børn i USA under 11 år blevet dræbt eller såret af våbenskud, viser en opgørelse fra ngo’en Gun Violence Archive, der registrerer alle hændelser med våbenvold i USA. I alt er 1.049 under 11 år blevet dræbt eller såret som følge af våben. 308 af dem har mistet livet, mens 741 er kommet til skade.

I 2020 var der samlede tal 999, og de foregående seks år lå det mellem 600 og 700, skriver det amerikanske medie NBC News.

Senest er en treårig pige fra North Carolina død, efter at hun ved tilfælde skød sig selv juledag, oplyser sheriffens kontor i Henderson County onsdag. Pigen blev erklæret død tirsdag aften på et hospital. Lørdag modtog politiet en anmeldelse om, at pigen ved et uheld var blevet ramt af et skud. Hun havde fundet en pistol i en bil tilhørende en ven af familien, som var på julebesøg.

»Hun samlede den op og den gik af«, sagde hendes far ifølge en optagelse af hans opkald til alarmcentralen.

Faren, der er pensioneret politimand, bragte først sin tilskadekomne datter til en brandstation, fordi han havde problemer med sin mobilforbindelse. Derfra blev hun bragt til et hospital.

Der er indtil videre ikke yderligere detaljer om den tragiske hændelse. Den lokale distriktsanklager har endnu ikke taget stilling til, om der skal rejses tiltaler.

Tidligere i år fremgik det af en rapport fra organisationen Children’s Defense Fund (Børnenes forsvarsfond, red.), at skud fra våben var den største dødsårsag for børn og teenagere i USA i 2019.

