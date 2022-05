Ufattelig tragedie: Mindst 19 børn dræbt i et af de dødeligste skoleskyderier i USA's historie

19 skolebørn i alderen 7 til 11 år og to lærere er tirsdag blevet dræbt i Texas i et af de mest dødbringende skoleskyderier i USA’s historie. Endnu flere er sårede. Angrebet synes ikke at have et politisk motiv. Præsident Joe Biden trygler republikanerne om at stramme våbenlovene.