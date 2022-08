Når republikanerne skal vise vælgerne, hvad der er galt med venstrefløjen, peger de på San Franciscos levende døde

San Francisco har længe været et eksperimentarium for den progressive venstrefløj i USA, men forstenede, halvnøgne mennesker i gaderne vidner om, at noget er gået grueligt galt. Når republikanerne virkelig skal jage en skræk i livet på vælgerne forud for midtvejsvalget i november, advarer de om, at ’the leftists’ fra San Francisco kommer – og mange demokrater er også bange.