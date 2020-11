Uanset hvem der vinder, får USA's kommende præsident politisk modstand i Kongressen

Præsidentvalget er åndløst tæt. Og måske får den amerikanske højesteret det sidste ord i et dramatisk juridisk opgør om optælling af brevstemmerne i de afgørende svingstater, sådan som præsident Donald Trump annoncerede tidligt onsdag morgen dansk tid.

Men uanset om Trump kan beholde adressen i Det Hvide Hus, eller om det lykkes Joe Biden at flytte ind, så vil USAs kommende præsident få seriøst politisk modspil i Kongressen. Alle medlemmer af Kongressens ene kammer, Repræsentanternes Hus er på valg, mens 35 af de 100 senatorer kæmper for at bevare deres plads i det andet kammer, Senatet.

Tirsdag formiddag ser det ud til, at det ikke lykkes det demokratiske parti at vinde flertallet i Senatet. Republikanerne står til at tabe en enkelt plads, men beholder et flertal på 52 ud af de 100 pladser.