Nu venter retsopgøret: Trump samler penge ind til retssager og Biden beder om tålmodighed

Fakta

Trumps indsamling

Trump sender mails ud til følgere med denne tekst og beder dem om økonomiske bidrag til retsopgøret om valgresultatet:

»Du har været der for Trump hvert eneste skridt de sidste par år. Hver gang den radikale venstrefløj kom efter ham, har DU været der for at forsvare ham. Vi sender dig en e-mail nu for at bede dig om hjælp en sidste gang og forsvare din præsident!

Det er ingen hemmelighed, at demokraterne vil forsøge at stjæle dette valg. De kan ikke tåle tanken om, at USA AFVISER deres kandidat, så de gør alt, hvad de kan for at manipulere resultaterne. Vi kan ikke lade dem slippe godt fra det. Vi har brug for DIN HJÆLP for at forsvare integriteten i vores valg. Dette er så kritisk, at præsident Trump giver dig mulighed for at ØGE din indvirkning med 1000%, hvis du træder op lige nu«.





Vis mere