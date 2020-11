Trump lover at gå, hvis valgmænd peger på Biden

USA’s præsident, Donald Trump, er sent torsdag aften dansk tid kommet med en udmelding, der er det hidtil tætteste, han er kommet på at erkende et valgnederlag ved præsidentvalget i USA.

Han siger, at han vil forlade Det Hvide Hus, hvis valgmandskollegiet peger på Demokraternes Joe Biden som præsident. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det er 14. december, at det valgmandskollegiet går sammen for at udpege USA’s kommende præsident. Her bliver de 538 valgmænd, der var på spil ved præsidentvalget 3. november, fordelt.

Det kræver 270 valgmænd at blive præsident. Demokraternes Joe Biden står til 306 valgmænd, mens Trump står til at få 232.

ritzau