Tech: Vi lærte en del af Facebooks nye regnskab

Ud over Facebook er det mastodonter som Amazon, Alphabet (Google), Microsoft, Netflix (knap så stor efterhånden) og Apple i USA og Samsung, Tencent og Alibaba i Asien, der primært fokuseres på.

De er alle vokset meget kraftigt de seneste 5-10 år, de er de rene indtjeningsmaskiner, og deres aktiekurser er braget i vejret langt mere end alle andre selskabers. Flere af dem har, i modsætning til Facebook (og Netflix), leveret flotte regnskabsresultater de seneste uger og blevet belønnet for det. Men de skal fortsætte med at levere, for forventningerne er tårnhøje.

Den anden konklusion på Facebook-regnskabet: Prisen for at vokse er måske højere end hidtil antaget, fordi der skal afsættes markant flere penge til især sikkerhed.

Den tredje konklusion: Aktiekursen på Facebook og mange af de andre techgiganter er steget så voldsomt de seneste år, at der skal leveres vedvarende høj vækst i indtjeningen i mange år frem. Den mindste skuffelse eller tvivl om, hvorvidt de kan levere, straffes omgående med kraftige kursfald.

De store og succesfulde mastodonter udfordres i den kommende tid fra flere sider. Her skal bare nævnes nogle stykker:

Mætning: Over halvdelen af jordens befolkning er nu online. Salget af for eksempel mobiltelefoner er allerede fladet ud, og det vil ifølge techkoryfæet Mary Meeker brede sig til stadig flere segmenter og gøre det sværere fortsat at vokse kraftigt.

Giganternes kamp: Netop mætning gør, at giganterne vil se sig om efter nye forretningsområder og i den søgen støde sammen. Google og Amazon gør det for eksempel allerede inden for e-handel og reklamer.

Etablerede selskaber slår tilbage: Mange af mastodonterne går ind på etablerede selskabers domæne, for eksempel Amazon over for Wal-Mart og detailhandel. Men i år er de etablerede selskaber i flere brancher ifølge IBM’s ’C-suite study 2018’ for alvor begyndt at slå tilbage.