Kameraer og sensorer: ’Fremtidsby’ vækker stor bekymring i Toronto Google-firma vil udvikle ’intelligent bydel’, men borgerne er urolige: De kan ikke gemme sig for overvågningen.

For en by, der satser på at blive centrum for ny teknologi, var det en stor sejr: Et selskab fra Google-koncernen lovede at anlægge en futuristisk metropol i et nedslidt kvarter ved havnen i Toronto.

Da Canadas premierminister, Justin Trudeau, i oktober meddelte, at selskabet Sidewalk Labs ville skabe morgendagens by, lovede han, at projektet ville udvikle »teknologier, der vil hjælpe os til skabe mere intelligente, grønnere og mere inkluderende« samfund. Selv det barske vejr fra Lake Ontario ville blive tæmmet, lovede udviklerne.

Blandt nogle af Torontos borgere er begejstringen dog til overskue, for det bekymrer dem, at man overlader så meget til et selskab, der er kendt for sin evne til at indsamle og analysere data.

Quayside, som projektet kaldes, bliver spækket med kameraer og sensorer, der holder øje med alle, der bor og arbejder der eller blot passerer gennem området. Sidewalk Labs kalder det et ægteskab mellem teknologi og byudvikling, og ifølge selskabet vil de indsamlede data løbende blive brugt til at forme og justere den nye by.

Sidewalk Labs kalder ligefrem projektet i Toronto for en ’platform’, der er en velkendt betegnelse i internetbranchen.

Men når man udvider et af verdens største techselskabers overvågningsbeføjelserne fra den virtuelle verden til den fysiske verden, vil det give anledning til uro blandt mange indbyggere. Kritikere påpeger også, at man risikerer at træffe forkerte og udemokratiske beslutninger, når hele processen er baseret på data.

»Der er en enorm interesse i det her, men også ganske betydelige betænkeligheder«, siger Shauna Brail, direktør for byudviklingsprogrammet på Torontos universitet. »Det er et politisk spørgsmål, uanset hvordan det vendes og drejes «.

Quayside er det vigtigste nye projekt for Sidewalk Labs, et selskab, der specialiserer sig i teknologisk udvikling af byer og hører under Googles moderselskab, Alphabet. Det blev stiftet i 2015 og ledes af Daniel L. Doctoroff, der er tidligere viceborgmester i New York og tidligere topchef hos Bloomberg.

Når han taler om Quayside, bruger han ofte ord som dialog og gennemsigtighed, og han var forberedt på at møde skepsis og kritik i Toronto. »Hvis man skal sælge nye ideer til folk, skal de selv være med i processen«, siger Daniel L. Doctoroff.

Dataindsamling og overvågning

I dag domineres området af bilforhandlere, en forladt kornsilo og en flåde af ramponerede turbåde. Der er ikke rigtig nogen, der bor der. Den nuværende aftale mellem Sidewalk Labs og myndighederne omfatter kun et lille område af bydelen, der skal udvikles på forsøgsbasis. Stort set alt skal laves om. Her opføres energivenlige bygninger, der blander bolig og erhverv.

Vi har aldrig set noget i denne målestok før Pamela Robinson, Ryerson University

En skitse fra Sidewalk Labs viser en lav bygning, hvor kontorer og lejligheder deler rum med noget, der ligner et stort destilleri. Pakker leveres af robotter, og andre robotter fjerner affaldet. Privatbilismen begrænses til fordel for selvkørende biler, fodgængere, cyklister og kollektiv trafik. Kabler og rør anbringes i tunneler, som man kan få adgang til via luger, så det ikke bliver nødvendigt at grave veje op, når de skal repareres.

Når det regner, eller når sommersolen bager, foldes enorme markiser ud. Varmelegemer holder cykelstierne snefri om vinteren. Men den løbende dataindsamling er det mest specielle ved projektet – og også det, der vækker størst modstand. Sensorer inde i bygningerne vil måle støj og andet, og udenfor vil et arsenal af kameraer og sensorer registrere alt fra luftforurening til mennesker og biler, der bevæger sig rundt. Toiletter og håndvaske sender oplysninger om vandforbrug. Alle data får indflydelse på byens drift og udvikling.