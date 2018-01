Tysk utilfredshed: Spritny lov kræves allerede ændret Mens flere tyske partier kræver lovændringer, er justitsminister Heiko Mass kommet i karambolage med sin egen lov, fordi han på Twitter har udnævnt en partifælle til at være en idiot.

Kun godt en uge efter at den trådte i kraft, kræver en sjældent samlet opposition i tysk politik den omstridte lov om, at sociale medier selv skal kontrollere og fjerne hadefuldt eller racistisk indhold, ændret.

Indtil videre står den socialdemokratiske justitsminister, Heiko Mass, dog fast på den lov, han ellers selv er det nyeste offer for. I 2010 benyttede Heiko Mass, dengang ledende socialdemokratisk parlamentsmedlem i sin hjemstat, Saarland, sig selv af det elektroniske blækhus Twitter, da han langede ud efter sin partifælle Thilo Sarazin.

En kontroversiel figur i SPD med stærkt islamkritiske og racistiske synspunkter, som han blandt andet har redegjort for i bogen ’Deutschland schafft sich ab’ (’Tyskland afskaffer sig’) fra samme år.

»Efter at have været på besøg hos den islamiske forening i Saarbrücken står det atter klart for mig, hvilken idiot Sarazin er«, skrev Heiko Mass dengang på Twitter.

Et tweet, der med stor sikkerhed ville være blevet fjernet fra det sociale medie, hvis det blev lagt ud i dag efter indførelsen af den omstridte nye lov om kontrol med Facebook, YouTube, Twitter og lignende brugerbaserede medier.

I løbet af weekenden forsvandt udsagnet da også fra Heiko Mass’ konto. Dog ikke, fordi Twitter havde fjernet det i henhold til de nye regler, ej heller, fordi embedsmænd fra justitsministeriet havde været på spil, har ministeriet selv meddelt i et nyt tweet. Ingen kan forklare, hvad der er sket med ministerens gamle budskab, men i går indrømmede han dog over for Bild: »I dag ville jeg ikke lægge sådan noget ud. I alle de år har også jeg lært noget«.

Spørgsmålet er bare, om Heiko Mass’ lærdom er nok for de fire partier i oppositionen til den fungerende tyske regering. I en uhyre sjælden forbrødring kræver partierne fra Die Linke, over De Grønne og det liberale FDP til Alternative für Deutschland på den yderste højrefront, at den nye lov ændres.

»De seneste dage har eftertrykkeligt vist, at private selskaber ikke med sikkerhed kan afgøre, om et budskab på nettet er ulovligt, satirisk eller bare smagløst om end stadig helt lovligt i et demokrati«, siger generalsekretær i FDP Nicola Beer til avisen Die Welt Am Sonntag. Generalsekretæren henviser til, at satiremagasinet Titanic har fået sin konto på Twitter lukket midlertidigt efter lovens indførelse, selv om det aldrig har været hensigten, at de nye regler skulle ramme satire.

Satiremagasin også ramt af loven

Det liberale parti vil have, at en ny myndighed med autoritet kan afklare, hvilke budskaber man kan offentliggøre i henhold til tysk lov, frem for de sociale medier selv.

Fra De Grønne, som efter valget i september indgik i de strandede forhandlinger om dannelsen af en regering med netop FDP og Angela Merkels borgerlige union af CDU og CSU, er der opbakning.

»Det er ikke acceptabelt, at amerikanske selskaber som Twitter skal have indflydelse på ytringsfrihed eller pressefrihed i Tyskland«, siger formanden for De Grønne, Simone Peter, som samtidig i går meddelte, at hun forlader posten på partiets næste landsmøde. Også fra det yderste venstre hos Die Linke er der utilfredshed med den nye lov.

»Loven er et slag i ansigtet på de demokratiske principper. I en retsstat er det domstolene snarere end private selskaber, der afgør, hvad der er lovligt, og hvad der ikke er«, siger formanden for partiets parlamentsgruppe, Sahra Wagenknecht, til medierne i den såkaldte Funke Gruppe.

At partiet på den modsatte fløj yderst til højre, Alternative für Deutschland (AfD), er svorne modstandere af loven, har stået klart, siden det ledende partimedlem Beatrix von Storch nytårsaften fik lukket sin twitterkonto. Det skete, efter at hun angreb en arabisksproget twitternytårshilsen fra politiet i Köln med opfordring om at opføre sig pænt og respektfuldt over for andre.