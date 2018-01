Børneporno, vold og had dagen lang: 27-årige Sarah var censor for Facebook

Bestialsk vold. Racisme og jødehad. Porno. Og værst af alt: seksuelt misbrug af børn.

27-årige Sarah Katz så eller læste op til 8.000 opslag om dagen, da hun arbejdede som censor for Facebook, fortæller hun til Wall Street Journal.

Hun arbejdede i Facebooks hovedkvarter i Menlo Park, Californien, men var ikke ansat af Facebook.

Det »beskidte og hektiske arbejde« med at censurere indholdet på det sociale medie er udlagt til underleverandører, fortæller hun.

En tidligere censor for Google, der ejer YouTube, siger, at man vænner sig til alle mulige former porno - bortset fra, når der er børn med.

»Det første foruroligende, der skete, var at blive kold overfor det. Efter en hel dag med porno kunne jeg ikke se den menneskelige krop som andet end en mulig overtrædelse af Googles betingelser«, siger han til Wall Street Journal.

Men seksuel udnyttelse af børn ramte hårdt, fortsætter han. »Det værste er bevidstheden om, at det sker i virkeligheden«.

Facebook har sendt dansk politi materiale, som fører til, at mere end 1.000 danskere bliver sigtet for at dele pornografiske billeder og videoer af en mindreårig nordsjællandsk pige, der blandt andet bliver slået af fire drenge.

Censur er en af de hurtigst voksende brancher i tech-industrien. Alene Facebooks censurhold er vokset til 7.500 ved nytår og skal op på 20.000 i løbet af 2018.

Og de har nok at bestille. Facebook modtager mere end en million anmeldelser af stødende opslag - hver dag.

I Danmark har Red Barnet et godt samarbejde med Facebooks censorer. Red Barnet driver tjeneste SletDet på nettet, hvor børnene kan få hjælp til at fjerne private, grænseoverskridende eller krænkende informationer, billeder eller video, for eksempel nøgenbilleder. Det er også muligt at ringe til Red Barnets hotline.

»Hvis det er åbenlyst ulovligt, for eksempel børneporno, går vi til politiet med det. Hvis det krænkende uden at være ulovligt, så har vi etableret en direkte kontakt til Facebook, der er meget lydhøre. Det sker mindst en gang om ugen«, siger psykolog i Red Barnet, Kuno Sørensen.

Red Barnet holder også jævnlig møder med Facebook om at forbedre beskyttelsen af børn på det sociale medie.

Det er især den hårde kritik af de sociale mediers rolle i den amerikanske valgkamp, der har fået Facebook til at gribe ind med skrappere censur og en ny strategi for sin startside, som for mange er blevet den primære indgang til nyheder om verdens gang.

Facebook har indrømmet, at russiske troldes falske og manipulerende opslag har nået 126 millioner amerikanske Facebookbrugere.

I sidste uge bebudede grundlæggeren Mark Zuckerberg, at Facebook skruer ned for nyhedsformidlingen og op for de private opslag på Facebooks startside.

Sarah Katz har sagt op som censor for Facebook. Hun tjente 24 dollar i timen, ca. 150 kr. Inden ansættelsen hun advaret om, at hun ville blive udsat for voldsomme indtryk, men fik ikke meget rådgivning om, hvordan hun skulle håndtere dem.

I stedet har censorerne udviklet deres egne overlevelsesmekanismer, der omfatter sort humor og en piruette på kontorstolen for at kondolere efter et særlig anstødeligt opslag, siger hun til Wall Street Journal.