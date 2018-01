I denne uge stiller Facebook svære spørgsmål om dets rolle i demokratiet Tech-giganten har bedt interne og eksterne eksperter om at kommentere på sociale mediers effekt på samfundet som sådan.

»Der var engang, det var en simpel sag at afgøre, om sociale medier var gode for demokratiet og folks engagement i det. Fra det arabiske forår til engagement i demokratiske valg rundt om i verden – sociale medier virkede som noget positivt. Men sådan er det ikke længere. Det lavede præsidentvalgkampen i 2016 om på«.

Sådan skriver Katie Harbath, der er Facebooks chef for global politik og kontakten til regeringer rundt om i verden. Ordene falder i et blogindlæg på Facebooks ’Newsroom’-side i forbindelsen med lanceringen af en række essays fra interne og eksterne eksperter, der skriver om sociale mediers rolle i demokratiet.

’Hard Questions’-serien, hvori blogindlæggene bliver publiceret, er normalt forbeholdt Facebooks egne folk, der svarer på nogle af de svære spørgsmål, der ofte bliver kastet efter den sociale mediegigant. Men for første gang i seriens historie lader Facebook også udefra kommende eksperter komme til orde.

En af dem er Cass Sunstein, der er juraprofessor på Harvard University, hvor Facebooks stifter og CEO, Mark Zuckerberg, startede det sociale medie i sin tid. Han kritiserer Facebooks fokus på den skræddersyede nyhedsstrøm: »Ud fra et demokratisk perspektiv er det et rent mareridt«, skriver han.

Sunstein påpeger vigtigheden af at eksponere borgere i demokratier til information, de ikke selv ville have valgt, og hvordan dette er med til at nedbringe risikoen for filterbobler og ekkokamre. Han priser nyheds-apps som ’Read Across The Aisle’, der giver folk mulighed for at læse nyhederne, som de bliver dækket fra medier på begge sider af det politiske spektrum.

»Vi skulle have været hurtigere«

App’en fortæller dig, efterhånden som du læser igennem nyhederne, om du har tendens til at gå efter nyheder på den ene eller den anden politiske fløj – og dermed om du er ved at lulle dig ind i en filterboble, hvor du ikke bliver eksponeret for nyheder fra tilstræbt objektive medier, eller medier med læsere, du normalt ikke er enig med.

»Hele idéen er at hjælpe folk til at leve uden for ekkokammeret og at undslippe fra deres filterbobler«, mener Sunstein.

Fra oprindeligt at have været afvisende over for det faktum, at platformen blev brugt som propagandamedie og var offer for russisk indflydelse, indrømmer Facebook nu, at de fejlede. Katie Harbath skriver, at »Facebook skulle have været langt hurtigere til at identificere påvirkningen fra fremmede magter«.

Det samme mener Samidh Chakrabarti, der er ansvarlig for Facebook-funktioner, der hjælper med civilt engagement i samfundet. Han har også skrevet et af de i alt fire indlæg i serien om sociale medier og demokrati og indrømmer blankt, at »for os er det forfærdeligt, at en fremmed statsmagt brugte vores platform til at føre cyberkrig og så splid i befolkningen. Dette var en ny form for trussel, vi havde svært ved at forudse, men vi gjorde ikke vores arbejde godt nok.«

I løbet af ugen vil man også kunne læse indlæg fra den tidligere estiske præsident Toomas Hendrik Ilves, der i dag forsker i sociale medier og internationale forhold på Stanford. Et fjerde indlæg kommer fra Ariadne Vromen fra University of Sydney i Australien, der er professor med ekspertise i politisk engagement.