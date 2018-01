Professor: Facebook kan være væk om 20 år

Kan man forestille sig en verden uden Facebook?

Snildt. I hvert fald, hvis man spørger den amerikanske økonomiprofessor David Autor fra eliteuniversitetet MIT.

»Hvad der ser uovervindeligt ud i dag, kan forsvinde hurtigere, end man lige forestiller sig. Hvem husker MySpace i dag? Jeg kan sagtens forestille mig, at Facebook ikke eksisterer om tyve år«, siger David Autor, der er en af deltagerne i dette års møde i World Economic Forum i Davos.

De store techgiganters monopolisering og hastigt voksende økonomiske og politiske indflydelse er et af Davos-mødets store temaer.

»Vi er ved at opbygge et plutokrati, hvor det er nogle få meget rige, der regerer«, mener Philip Jennings, der står i spidsen for den internationale sammenslutning af fagforeninger Uni Global Union med 20 millioner medlemmer i 140 lande.

Monopoler

Efter at have udraderet og presset store dele af bogbranchen er den amerikanske e-handelsgigant Amazon nu også i gang med i rekordfart at indtage store dele af nethandlen med dagligvarer.

Så hvor verdens største fysiske supermarkedskæde, Wal-Mart i USA, virkede uovervindelig indtil for 15 år siden, har Amazon nu sat sig på 44 procent af den amerikanske e-handel med dagligvarer, mens den kinesiske gigant Alibaba har sat sig på Kina og – lige som Amazon - nu ser udad mod blandt andet Danmark.

Googles søgemaskine dominerer vores søgninger på nettet og sidder i nogle lande på over 90 procent af markedet, mens mere end hver fjerde indbygger i verden – over to milliarder mennesker - hver måned er på Facebook.

»Det nye ved disse digitale konglomerater er, at de ikke bare sælger os varer og tjenester, men de indsamler også vores data og bruger dem til at påvirke vores adfærd og valg. Vi er bange for denne form for digital kapitalisme«, siger Philip Jennings.

Højt spil

Han advarer om, at den enorme koncentration hos techgiganterne også udgør en stor risiko for samfundsøkonomien.

»Der var en gang, hvor man sagde, at vores store banker og finanshuse var for store til at gå under – de var too big to fail – men det gjorde de så og udløste den verdensomspændende finanskrise i 2007«, siger fagforeningsformanden og henviser til det, der blev den største økonomiske depression siden 1930'erne.

Ifølge økonomiprofessor David Autor er der imidlertid en naturlig drift i retning af monopolisering i techindustrien: Brugerne har ikke interesse i mange forskellige søgemaskiner, men ét effektivt redskab som Google. De søger heller ikke en masse forskellige digitale 'samtalekøkkener’, men ét Facebook, hvor alle ens venner og kontakter er samlet. Lige som de i Amazon har en gigant, der kan presse leverandørernes priser og dermed give billigere varer.

»Amazon har gjort verden billigere. Google har gjort den mere bekvem. Og Facebook mere social. Hvad der bekymrer mig mere er den ulighed, som er fulgt med techgiganterne«, siger David Autor:

»Jeg er mere bekymret for lønmodtagerne end for forbrugerne, for det er ikke godt, når der kun er en stor, dominerende aktør, der efterspørger deres arbejdskraft«.

Sulteløn

Ifølge Philip Jennings afviser Amazon at indgå overenskomster, alt imens netgiganten presser løn- og arbejdsforhold i bund og i øvrigt er i fuld sving med at erstatte mennesker med robotter.

I december skrev skotsk og britisk presse om Amazon-ansatte, der i Skotland havde slået telte op i vinterkulden, fordi deres løn var for lav til at betale for logi.