Skal undgå at blive udraderet: TDC og MTG tager kampen op med globale monopoler Fusionen af TDC og MTG er et nødvendigt skridt for at konkurrere med Facebook og Google, siger konkurrent og ekspert. Det er dog urealistisk at få grønt lys fra myndighederne allerede i 2018, lyder vurderingen.

Da TDC som det første teleselskab i verden i 2008 begyndte at tilbyde sine kunder en musiktjeneste, var der mange, der undrede sig: Hvad hulen havde musik at gøre med TDC's traditionelle forretning om at levere infrastrukturen til telefoni, internet og kabel-tv?

Her ti år senere er det tydeligt, at ' TDC Play' blot var et forvarsel om sammensmeltningen af markederne for kommunikation og indhold.

Tendensen bryder ud i fuldt flor med TDC Groups opkøb af MTG's nordiske indhold for 15 milliarder kroner: Nu kommer det tidligere Tele Danmark til også at eje kanaler som TV3 og 3+, attraktive rettigheder til dansk og international fodbold, programmer som ' Robinson Ekspeditionen' og streamingtjenesten Viaplay.

De nye kombinerede tilbud til kunderne vil få et nyt fælles brand.

»Det er Europas første af sin slags«, sagde TDC-topchef Pernille Erenbjerg torsdag om at samle de to markeder under en og samme hat.

De er nødt til at gøre noget selv og skal have et handlerum til at udvikle sig - ellers bliver de udraderet Mikkel Flyverbom, professor i kommunikation og digitale transformationer, CBS

Kritikere frygter, at TDC får en dominerende rolle, der hæmmer konkurrencen, mindsker udbuddet og højner priserne:

»YouSee (TDC, red.) er dominerende i dag på distributionssiden. Når MTG har skullet sælge kanaler og indhold, så har der hidtil været en konkurrencesituation, som gerne skulle have presset priserne ned. Men den konkurrence falder bort nu, fordi TDC kan bruge sin magt i det ene marked til at dominere det andet marked og i princippet tryne de andre udbydere af tv-kanaler«, siger Martin Salamon, cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk.

Tilsvarende bekymringer lyder fra Forenede Danske Antenneanlæg, FDA.

Frihed til at vælge selv

Men TDC og MTG forsikrer, at det nye mediekonglomerat vil komme forbrugerne til gavn. Således skal pjalterne ikke slås sammen for at låse indhold og øge priserne. I stedet skal kunderne have øget frihed til at vælge selv, ligesom programproduktionen skal styrkes.

»Vi vil fortsat styrke vores mange lokale og internationale partnerskaber, men vi tror i den grad på, at en samlet nordisk medieudbyder kan blive en vigtig garant for at sikre produktionen og distributionen af lokalt indhold i de enkelte nordiske lande i fremtiden. Vi ved, at lokalt indhold er en særdeles efterspurgt vare, så dette vil i sidste ende komme de nordiske forbrugere til gode«, lyder det fra Christian Philip Morgan, mediedirektør i TDC Group, i en kommentar til Politiken.

Grønt lys er ikke givet på forhånd

Forudsætningen for fusionen er, at konkurrencemyndighederne siger god for handlen. TDC og MTG forventer en godkendelse allerede i efteråret 2018.

Men andre aktører på henholdsvis it og telemarkedet og mediemarkedet har de seneste år brændt nallerne. I 2011 satte konkurrencemyndighederne en kæp i hjulet på Stofas fusion med Canal Digital.

Og på mediemarkedet blev det i 2017 også et nej til at lade JP/Politikens Hus overtage Dagbladet Børsen. En præmis for myndighedernes afvisning af fusionen af dagbladene var, at man ikke anså techgiganterne som konkurrenter - på trods af, at Facebook og Google i praksis tager omkring 50 procent af det danske annoncemarked.

»Den aftale, der er lavet nu med TDC og MTG, understreger med al tydelighed behovet for at blive større for at kunne matche og imødegå den konkurrence, som branchen møder fra de internationale techgiganter.

Derfor håber jeg, på TDC's og MTG's vegne, at konkurrencemyndighederne vil gennemføre en mere tidssvarende vurdering end den, vi oplevede«, siger Stig Ørskov, koncerndirektør i JP/Politikens Hus og formand i brancheforeningen Danske Medier.

MTG har ikke siden begyndelsen af 00' erne lavet klassisk produktion af nyheder.