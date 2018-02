Tech: Blockchain er teknologien, alle taler om, men de færreste kan forklare Blockchain er næste generations internet. Blockchain-teknologi gør svære processer simple, men forklaringen på blockchain er ikke simpel.

I denne uge kom regeringens strategi for digital vækst. Her kan man blandt læse, at der over tre år er sat 19 millioner kroner af til en blockchain-løsning for skibsregistrering og certifikater. Initiativet er kun sparsomt uddybet under overskriften ’Data som vækstdriver i erhvervslivet’, hvor der står:

»Danmark bliver også det første land i verden til at anvende blockchain-teknologi til registrering af skibe. Det kan skabe grundlag for en effektiv udnyttelse af teknologien med store byrdelettelser for virksomheder på f.eks. registrering, faktura og blanketter«.

Blockchain er teknologien, alle taler om, men de færreste kan forklare. Den er blevet kaldt fremtidens internet og er teknologien bag bitcoin. I virkeligheden er det en digital regnskabsbog – dog en særlig én af slagsen, fordi den også kan afvikle computerprogrammer.

Blockchain forklares bedst gennem metaforer, men der er mange metaforer for blockchain. Nogle sammenligner det med en flue fanget i rav. Altså en transaktion, som alle kan se, selvom den for altid er lukket og forseglet. Andre sammenligner det med en tingbog. Tinglysningens historie går helt tilbage til 1100-tallet, hvor der i de gamle landskabslove fandtes bestemmelser om, at blandt andet skødning (overdragelse af en fast ejendom) skulle lyses på tinge.

På tinge kastede sælger noget jord fra den solgte ejendom i købers udbredte kappe eller i hans skød. Heraf kommer benævnelsen ’skøde’ om overdragelse af fast ejendom. Den symbolske handling var bevis for og offentliggørelse af overdragelsen. De øvrige tilstedeværende på tinge, der havde overværet handlingen, blev på denne måde vidner, der efterfølgende kunne bekræfte, at overdragelsen var sket.

En digital tingbog

Det ligner til forveksling en blockchain, hvor en transaktion skal verificeres af alle deltagerne i netværket. En blockchain er en digital tingbog eller en regnskabsbog, som er delt af flere personer, der i lighed med vidnerne på tinge noterer og dermed verificerer alle de transaktioner, som finder sted, så de ikke kan laves om, forfalskes eller kopieres.

Den mest kendte blockchain er den, som kører kryptovalutaen bitcoin, men der findes mange forskellige blockchain-systemer, der også kaldes DLT – distributed ledger system. Og ikke alle handler om at spekulere i digitale penge.

Danmark bliver også det første land i verden til at anvende blockchain-teknologi til registrering Regeringens digitaliseringsrapport

Eksemplet i regeringens digitaliseringsrapport udspringer af et samarbejde mellem Mærsk og IBM, hvor man bruger blockchain til at lave fragtbreve til indholdet af containere. Formålet er at lave en digital kopi af containeren og indholdet af den, så man har styr på, hvor den er, og hvad den indeholder, selv om den er på en meget lang rejse, der involverer mange parter. Men hvis alle har adgang til den samme blockchain, så har de også adgang til al nødvendig viden om den pågældende container. Og fordi den viden er digitaliseret, kan man også flytte den over i andre systemer, som for eksempel told, uden at skulle forholde sig til den fysiske container.

I 2014 udregnede Mærsk, at en simpel containertransport med varer fra Østafrika til Europa gik igennem 30 organisationer og krævede flere end 200 interaktioner og udvekslinger mellem parterne.

Denne proces vil Mærsk gøre simpel med en blockchain-løsning, så alle parter i transportprocessen kan se, hvad der er sket med containeren og hvornår.