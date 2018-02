Forbrugerrådet går efter Facebook Efter tysk dom bør Datatilsynet undersøge, om Facebooks håndtering af brugeroplysninger er i strid med dansk lov, mener Forbrugerrådet Tænk.

Forbrugerrådet Tænk vil have undersøgt, om Facebook overtræder dansk lovgivning, når de indsamler og benytter forbrugeroplysninger.

Udmeldingen kommer efter, at Forbrugerrådets søsterorganisation i Tyskland, Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV), har fået rettens ord for, at Facebook ikke overholder tysk forbrugerlov.

Det er Berlins regionale domstol, der har truffet dom i en sag, hvor Facebook blandt andet stod anklaget for at dele brugeres oplysninger uden at indhente fyldestgørende samtykke.

Ny EU-datalov En ny europæisk datalov træder i kraft 25. maj 2018. Loven har til formål at beskytte EU-borgeres private oplysninger. Lovens tre hovedpunkter er: 1. Alle virksomheder, der håndterer EU-borgeres data, er underlagt EU-lov, uanset hvilket land de opererer fra. 2. Brud på dataloven kan straffes med bøde på op til 20 millioner euro eller 4% af den globale årsomsætning. 3. Virksomheder skal sørge for, at det fremgår tydeligt, hvad brugere præcist giver samtykke til, når de giver virksomheder lov til at bruge deres data. Vis mere

Blandt andet fordi en lokationstjeneste i Facebooks smartphone-app, der giver andre brugere mulighed for at se, hvor man befinder sig, var slået til som standard, og fordi der automatisk var hakket af i en boks, som giver søgemaskiner lov til at linke direkte til personlige Facebook-profiler.

I afgørelsen, som blev offentliggjort mandag, fremgår det, at fem af den slags standardindstillinger og hele otte punkter i Facebooks ’Erklæring om rettigheder og ansvar’ var i strid med loven.

Det får nu Forbrugerrådet til at reagere.

»Der er mange forhold, der er ens i Danmark og Tyskland, på det her område. Derfor kontakter vi nu Datatilsynet for at få dem til at gå ind i sagen og vurdere, om Facebook også overtræder lovgivningen i Danmark«, siger Lars Pram, direktør i Forbrugerrådet.

Datatilsynet vil ikke kommentere på den konkrete henvendelse, som de ikke har modtaget endnu, men siger, at det langt fra er sikkert, at de kan handle direkte på Forbrugerrådets klage.

»Da Facebook har hovedkontor i Irland, er udgangspunktet, at det er det irske datatilsyn, som skal føre tilsyn med Facebook og om de overholder lovgivningen«, siger kontorchef Astrid Mavrogenis.

Også i tidligere sager, hvor andre landes myndigheder har vurderet, at Facebook har overtrådt datalovgivningen, har det danske Datatilsyn afvist at rejse en dansk sag.

Det afskrækker dog ikke Lars Pram fra Forbrugerrådet, som regner med, »at Datatilsynet sender vores henvendelse videre til de irske myndigheder, hvis det er der, den hører hjemme«.

Facebook har i kølvandet på den tyske dom bebudet, at de vil anke sagen, men samtidig lover tech-giganten, at »vi arbejder hårdt på at sikre, at vores retningslinjer er klare og nemme at forstå, og at de services Facebook tilbyder, er i overensstemmelse med gældende lovgivning«.

Ny lovgivning på vej

Selv om det således endnu ikke er sikkert, hvilken betydning den tyske dom kommer til at have for Facebooks håndtering af data, er der store forandringer på vej på området. Sidste år vedtog Europa-Parlamentet efter flere års forhandlinger en ny databeskyttelseslov, som træder i kraft 25. maj i år.

Loven vil gøre det muligt for EU at give store bøder til virksomheder, der er skødesløse med brugerdata eller indhenter data uden tilstrækkeligt samtykke. Samtidig skærpes reglerne for, hvordan samtykke skal indhentes fra brugere. Blandt andet skal information om håndtering af oplysninger præsenteres »klart og tydeligt« og uden »uforståelig jurist-jargon«.

»Vi ser allerede nu en tendens til, frem mod at den nye databeskyttelseslov træder i kraft, at virksomheder begynder at overveje mere nøje, hvilken data de indsamler, hvordan de spørger os om lov, og hvad de bruger vores data til. Formentlig fordi der med den nye lov bliver mulighed for at give meget store bødestraffe til virksomheder, der overtræder reglerne«, siger direktør Lars Pram.

Og det er ikke et øjeblik for sent, forklarer Forbrugerrådets direktør.

»Det er en forudsætning for, at vores digitaliserede samfund kan fungere, at vi har tiltro til, at myndigheder og virksomheder ikke indsamler mere data end højest nødvendigt, og at data kun bruges på måder, som vi har givet tilladelse til. Derfor rør den her type sager, hvor virksomheder og myndigheder ikke overholder datalovgivningen, ved noget helt grundlæggende i vores samfund: om vi forbrugere fremover har den tillid, der skal til, for at afgive data«.