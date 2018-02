Nu skal du vænne dig til at tale med din højttaler

Tidligere havde nogle forældre problemer med børns køb i apps på iPhone, og for et år siden opstod en tilsvarende problemstilling, da et 6-årigt barn bestilte et dukkehus via Amazons Echo uden forældrenes viden.

Anklageren i en amerikansk mordsag fra 2015 ville gerne have adgang til den formodede morders Amazon-konto for at høre, om hans Echo-højttaler havde optaget mordet.

Amazon har fået ros af internetaktivister for at nægte at udlevere noget – under henvisning til den amerikanske forfatning – før den tiltalte gav sit samtykke.

Firmaet hævder også, at Echo kun optager, når Alexa modtager et ’vågn op’-ord. Hun lytter altså angiveligt ikke med altid.

På den måde adskiller smarthøjttalere i 2018 sig positivt fra HAL 9000 i fiktionens 2001, der faktisk myrdede en af astronauterne, fordi den kunne mundaflæsning og dermed fandt ud af, at astronauterne ville slukke den.