Vi kender dem fra fiktionens og mytologiens verden. Væsener, der er en blanding af dyr og menneske.

Kentauren fra eventyrlandet Narnia, der er en blanding af hest og menneske. Havfruen, hvor kvinden er udstyret med en fiskehale. Og sfinksen, der vogter templer og pyramider, hvor en løvekrop bærer et kvindehoved.

Men nu er de vilde fantasier, hvor mennesker og dyr smelter sammen til en organisme, måske for alvor ved at blive til virkelighed.

For i denne uge offentliggjorde et amerikansk forskerhold på en kongres i Texas, at det er lykkedes dem at skabe et foster, som er en blanding mellem et får og et menneske.