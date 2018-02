6-årige Patrick har været så meget på skærm, at han ikke kunne holde på en blyant, da han skulle i skole Mange børn begynder i skolen uden at have trænet musklerne i fingre og hånd. Det er et stort problem, mener også dansk ekspert.

Er det et problem, hvis børn begynder i skolen uden at være i stand til at holde om en blyant? Ganske enkelt fordi de aldrig har fået trænet deres muskler til det?

Ja, mener flere britiske børnelæger og terapeuter. De advarer i avisen The Guardian om, at brugen af smartphones og tablets er blevet så omfattende, at mange børn møder op til første skoledag uden at kunne bruge deres fingre og hænder ordentligt.

Nybagte skolebørn »har ikke den styrke og den smidighed i hænderne, de havde for 10 år siden«, siger Sally Payne, der er ergoterapeut med speciale i børn ved fonden NHS Trust.

»Børn, der kommer i skole, får blyanter, men er i stigende grad ikke i stand til at holde om dem, fordi de ikke har de grundlæggende bevægelsesevner«, fortsætter hun.

Det er den eksplosive vækst i brugen af ny elektronik, der har skabt problemet, mener både hun og flere andre eksperter.

Patricks problem

Ingen betvivler, at børn kan lære meget ved at bruge for eksempel en iPad.

Problemet er, at for nogle børn fylder elektronikken så meget, at de kun får trænet dele af finmotorikken.

Tag for eksempel den seksårige britiske skoledreng Patrick, som Guardian omtaler. De seneste seks måneder er han gået til ugentlig træning hos en ergoterapeut for at opøve den styrke i fingrene, der skal til for at holde ordentligt om en blyant.

Hans mor, Laura, har dårlig samvittighed, fortæller hun til avisen Guardian:

Han holdt om blyanten, som en hulemand holder om en kølle Laura, mor til seksårige Patrick

»Når jeg kigger tilbage, kan jeg godt se, at jeg gav Patrick teknologi at lege med, praktisk talt på bekostning af mere traditionelt legetøj. Da han kom i skole, kontaktede de mig med deres bekymring: Han holdt om blyanten, som en hulemand holder om en kølle. Han kunne ganske enkelt ikke holde den på andre måder, så han kunne ikke lære at skrive«, siger hun.

Hun tilføjer, at specialtræningen virker. Og hun er glad for, at skolen opdagede problemet så hurtigt, at Patrick forhåbentlig ikke lider permanent skade.

Vi glemmer at klatre

Problemet er også særdeles virkeligt i Danmark, siger Bettina Gerbola, der er ergoterapeut og blandt andet har afprøvet børnerygsække og børnestole for Forbrugerrådet Tænk.

Hun påpeger, at børns leg i de tidlige år er blevet forandret så hurtigt, at vi først nu er ved at forstå de langsigtede virkninger. Derfor er de britiske advarsler »foruroligende«, mener hun.

»Der er en mening med den måde, vi lærer at lege på: Vi styrker muskulaturen ved at klatre, og vi styrker finmotorikken ved at bygge med legoklodser. Når vi bruger smartphones og tablets, styrker vi ikke fingermusklerne på samme måde«, siger Bettina Gerbola.

Hvorfor i alverden skrive i hånden?

Bettina Gerbola påpeger, at mange vil indvende, at skrivning med blyant og kuglepen er - eller snart bliver - en forældet måde at kommunikere på.