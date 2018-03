Udbetaling Danmark advarer mod hidtil uset mange fusk-mails

Udbetaling Danmark skriver i en pressemeddelelse, at man modtager 'ekstraordinært' mange henvendelser om svindel-mails, der forsøger at lokke fortrolige oplysninger ud af folk.

Det sker under dække af at være mails fra Udbetaling Danmark, der beder folk om at oprette en ny konto for at modtage beløb.

»Det begyndte allerede tirsdag, hvor vi fik rigtigt mange opkald fra borgere, der havde modtaget disse her mails, som de undrede sig over«.

»Det sker jævnligt, at nogen misbruger Udbetaling Danmarks navn på denne her måde. Men det, vi oplever lige nu, har et omfang, vi ikke har set tidligere«.

»Folk ringer i et stort omfang til os. Det er mange hundrede opkald og om dagen flere tusinde borgere, der har henvendt sig de sidste par dage«, siger pressechef i Udbetaling Danmark Mette Beck.

Presset er blevet så stort, at Udbetaling Danmark har indsat en advarsel på sin ventetone, da telefonerne er travlt optaget.

Udbetaling Danmark sender ikke mails direkte til borgerne

Mette Beck understreger, at mailsne ikke er fra Udbetaling Danmark.

»Man skal bare skynde sig at slette den, hvis man får sådan en mail«.

»Og generelt kan vi sige, at Udbetaling Danmark aldrig skriver uopfordret til borgerne via e-mail«.

»Så man får aldrig sådan en mail fra os, med mindre man er i kontakt med os og har en sag kørende«, siger Mette Beck.

At udsende mails i andres navn for at lokke fortrolige oplysninger som bankkonti ud af folk hedder Phishing.

Phishing er et fænomen, der er næsten lige så gammelt som e-mailen.

Svindlen kan være meget gennemført og ligne reelle e-mails fra myndigheder eller banker til forveksling. Derfor er det afgørende, at man kontrollerer afsenderen og er vagtsom, før man svarer på mails.

Ifølge Det Kriminalpræventive Råd bør man derfor aldrig oplyse eller skrive personlige oplysninger i en e-mail, for ingen reelle virksomheder eller myndigheder vil anmode om den slags over e-mail eller sms.

