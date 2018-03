Internettets fødselsdag: Halvdelen af alle verdens borgere er 'på' i dag Opfinderen af internettet, Tim Berners-Lee, kritiserer, at internettet er kontrolleret af nogle få dominerende platforme og bruges til at sprede falske historier og til indblanding i demokratiske valg.

I dag er det internettets fødselsdag. Men dets skaber for nu 29 år siden, Tim Berners-Lee, er ikke kun glad.

Tim Berners-Lee Tim Berners-Lee, 62 - ses som internettets opfinder. Matematiker, uddannet på Oxford University. I dag leder af World Wide Web Consortium i Massachusetts, som arbejder med forbedring af internettets kvalitet. Mener, at internettet skal være frit tilgængeligt og bygge på afgiftsfri teknologi.

Hans opfindelse runder et kritisk hjørne: Flere end halvdelen af verdens indbyggere er i dag »på« – altså på nettet.

Det rejser to spørgsmål for opfinderen: Hvordan kommer den anden halvdel på nettet? Og er vi overhovedet sikre på, at den anden del af verden overhovedet ønsker at komme på nettet, som det fungerer i dag?

Han stiller selv spørgsmålene i et åbent brev i The Guardian.

Kløften mellem netbrugere og dem, som ikke er på nettet, forstærker verdens allerede eksisterende ulighed, skriver Tim Berners-Lee.

»Ikke overraskende er det mere sandsynligt, at man er offline, hvis man er kvinde, fattig, lever i et landområde eller i et lavindkomstland«, skriver han.

Eller en kombination af disse faktorer.

»Hvis man er offline i dag, udelukkes man fra muligheder for at lære og at tjene penge, fra adgang til værdifulde tjenester og fra at deltage i den demokratiske debat«.

Magtens samles

Alligevel vil den sidste milliard mennesker ikke være på nettet før 2042, med mindre der investeres i at lukke kløften mellem netbrugere og ikke-brugere. Det er, som Tim Berners-Lee skriver, en hel generation, der lades i stikken.

Den 62-årige net-stifter kritiserer samtidig, at internettet, der en gang var et mangfoldig udbud af blogs og websider, nu er blevet kontrolleret af nogle få dominerende platforme, som gør det muligt for få magthavere at kontrollere, hvilke ideer og holdninger, der spredes og deles.

Falske historier og sociale spændinger

Berners-Lee siger i et interview til avisen, at konspirations-teorier de seneste år er blevet en tendens på nettet, og at sociale medier, falske Twitter- og Facebook-sider har fremmanet sociale spændinger, at fremmede aktører har misbrugt nettet til at blande sig i demokratiske valg, og at kriminelle har stjålet enorme mængder af personlige data.

Det var ikke meningen.

Google står nu bag 87 procent af alle søgninger på nettet – på verdensplan. Og Facebook har flere end 2,2 milliard aktive brugere hver måned. Til sammen sluger de to selskaber mere end 60 procent af de digitale annoncekroner i verden.

Selv om de er klar over problemerne på nettet, er de ifølge Berners-Lee »skabt til at maksimere profit snare end at maksimere sociale goder«.

Han efterlyser derfor mere regulering af nettet for at sikre dets bidrag til fællesskabet. Han kalder det en myte, at reklamer er den eneste indtjeningsmodel for net-selskaber, og en myte at det er for sent at ændre den måde, som nettet fungerer.

En menneskeret at komme på nettet

»Jeg ønsker, at nettet skal afspejle vores håb og opfylde vores drømme, snarere end at forstørre vores frygt og uddybe vores skel«, siger Tim Berners-Lee til The Guardian.

Han minder om, at FN har anerkendt adgang til internettet som en menneskeret på lige fod med rent drikkevand, tag over hovedet, mad og elektricitet.

Alligevel er netadgang mange stedet helt uoverstigelig dyrt. Prisen på én gigabyte data koster for eksempel i Malawi mere end 20 procent af den gennemsnitlige månedsløn, i Zimbabwe næsten 45 procent.

Berners-Lee satsede i internettets spæde barndom på, at hans opfindelse skulle give »en åben platform, der ville tillade hvem som helst at dele information, give adgang til muligheder og samarbejde på tværs af grænser«.

I dag mener han, at nettet er alvorligt truet af centralisering og misbrug.