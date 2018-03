Apples popularitet styrtdykker I USA ligger Apple ikke længere i top, når det kommer til popularitet. Det skyldes, at de ikke længere er så banebrydende, mener en ekspert.

Apples popularitet er faldet lige så hurtigt, som en Iphone løber tør for strøm.

På listen over virksomheder, der har det bedste omdømme, er den amerikanske mobilgigant på bare ét år dalet fra en topplacering til en lunken middelplads.

Analysefirmaet The Harris Poll måler hvert år omdømmet på de 100 mest kendte virksomheder i USA. Kvalitet, opfindsomhed og lederskab er nogle af de områder, virksomhederne får point for. Og her er Apple altså gået fra en femte plads sidste år til en 29. plads i år.

De 10 populæreste virksomheder i USA Amazon.com Wegmans Tesla Motors Chick-fil-A The Walt Disney Company HEB Grocery UPS Publix Super Markets Patagonia (ny) Aldi Microsoft Nike The Kraft Heinz Company Kellog Company L.L. Bean The Boeing Company Costco The Kroger Company Honda Motor Company Proctor & Gamble Co. Listen er lavet over de mest kendte virksomheder i USA. Så hvis en virksomhed ikke er på listen, betyder det ikke nødvendigvis, at den ikke er populær. Kilde: The Harris Poll Vis mere

Og to år tilbage lå Apple på en sikker andenplads.

Rimeligt godt, var ikke godt nok. Den grundtanke faldt i stor udstrækning med Steve Jobs Mikkel Korntved

Mikkel Korntved eradministrerende direktør og seniorrådgiver i konsulentvirksomheden Loyalty Group og beskæftiger sig blandt andet med kunders tilfredshed og loyalitet.Han mener, at Apples popularitetsfald skyldes, at deres produkter ikke længere er så nytænkende, unikke og specielle. Det gælder også telefonerne, som Apple ellers bruger meget energi på.

»Når telefonerne kommer, har de ikke nye banebrydende funktionaliteter. Faktisk har Samsung drillet dem med, at en del af det, der kom i de nyeste telefoner, har der været i Samsung-telefoner i flere år,« fortæller Mikkel Korntved.

De fik nogle seriøse klø

Mikkel Korntved vurderer, det er gået ned ad bakke for virksomheden, siden hovedstifteren Steve Jobs døde i 2011. Han havde stort fokus på at være nytænkende og skabe nogle ekstraordinære oplevelser for sine kunder.

»Selv indpakningen af produkterne var gennemtænkt og udviklet til at give kunden en så positiv oplevelse som muligt. Apple var banebrydende, og rimeligt godt var ikke godt nok. Den grundtanke faldt i stor udstrækning med Steve Jobs,« siger analysedirektøren.

I denne omgang driller Samsung nok ikke. De har selv taget en rutchetur ned af listen de seneste to år fra en syvende plads til en 35. plads. Det kan skyldes, at de i en periode havde problemer med telefoner, der gik i brand.

»De fik også nogle seriøse klø, men det var på tilbagekaldelse på grund af fejl på produktet. Apples problem er lidt mere essentielt, fordi de har haft en über-position, hvor de har været den førende. Og det føler markedet ikke, de er i samme grad længere,« siger Mikkel Korntved

Han sammenligner Apples situation med den, det danske mærke B&O har oplevet.

»Der var engang, hvor alle forfærdeligt gerne ville have råd til at købe B&O og have stående derhjemme. For så var der slet ikke nogen tvivl om, at du havde fået et fantastisk design, og fornuftig god teknologi. Men de faldt jo af på den. Og så blev det ikke lige så smart at have B&O,« forklarer Mikkel Korntved.

Kunderne vil have mere

En af årsagerne til, at Apple kan tage så mange penge for sine produkter, skyldes ikke nødvendigvis, at de er to-tre gange så gode som et andet produkt. I stedet handler det om, hvad selve brandet, altså Apple-mærket, signalerer. Her har Apple har haft en særlig position, fordi det har været en form for statussymbol.

Får kunderne ikke længere den oplevelse af, at de får mere med end bare produktet, føler de ikke, at de får samme værdi for de penge, som de har investerer i produktet.