Her er hovedpersonerne i ny storm over Facebook 50 millioner Facebookbrugeres data er blevet misbrugt. En russisk-amerikansk psykolog spiller en nøglerolle.

Den 28-årige whistleblower Christopher Wylie har over for den britiske avis The Guardian og dens søndagsudgave The Observer afsløret, hvordan data fra 50 millioner Facebookbrugere er blevet misbrugt.

Det er en speget affære, der trækker tråde mellem præsident Donald Trumps tidligere rådgiver Steve Bannon, den højreorienterede amerikanske rigmand, Trump- og Brexit støtte Robert Mercer samt det amerikansk-engelske firma Cambridge Analytica og den russisk-amerikanske psykolog Aleksandr Kogan.

Aleksandr Kogan blev født i Moldova, boede i Moskva til han var syv og flyttede derefter med familien til USA, hvor han bl.a. har studeret ved University of California i Berkeley.

Han er psykolog og specialist i psykologien omkring sociale medier som Facebook. Ifølge The Guardian ændrede han navn til Spectre, da han blev gift, men skiftede senere tilbage til Kogan.

Aleksandr Kogan dannede firmaet Global Science Research (GSR), som løste opgaver for Cambridge Analytica, som Politiken tidligere har beskrevet indgående. Det er her den kontroversielle højrefløjspopulist Steve Bannon, som var med til at bringe Donald Trump til magten, og rigmanden Robert Mercer kommer ind.

Steve Bannon er nemlig tidligere bestyrelsesmedlem i Cambridge Analytica, og det var ham, der var med til at overbevise Robert Mercer om at skyde millioner af kroner i Cambridge Analytica, der driver politisk analyse og rådgiver om, hvordan man påvirker vælgernes adfærd.

Den slags ved Robert Mercer selv en del om: Den 71-årige computerspecialist og hedge fond-milliardær er nemlig ekspert i kunstig intelligens og har opbygget en formue via computerbaserede investeringer i firmaet Renaissance Technologies.

Han beskrives af The Guardian som en af de mest indflydelsesrige mænd i amerikansk politik, hvor han bl.a. har brugt en formue på at støtte republikanerne - i øvrigt mens gemte en stor del af formuen i skattely.

Tilbage til Aleksandr Kogan: Via en app, der tilbød Fabebook-brugere penge for at gennemføre en personlighedstest og som biprodukt gav adgang til deres netværk, skaffede han sig adgang til 50 millioner Facebookbrugeres data. Disse data brugte han til at løse opgaver for Cambridge Analytica, der på sin sode arbejdede for Donald Trump.

Facebook har - som vanligt - forsøgt at fralægge sig ansvaret for miseren og forsvarer sig med, at Aleksandr Kogan nok havde fået lov til at drive et forskningsprojekt, der bl.a. ser nærmere på, hvordan man kan påvirke forskellige brugere på forskellig vis, men ikke til at sælge sine oplysninger til tredjepart - altså Cambridge Analytica.

Som en ekstra bonus kan nævnes, at Aleksandr Kogan også var tilknyttet universitetet i Sankt Petersborg og modtog russisk forskerstøtte, mens han arbejdede med sit Facebook-projekt.