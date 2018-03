Vrede politikere i USA og Storbritannien kræver svar fra Mark Zuckerberg Facebooks stifter bør svare på, hvorfor han skjulte, at Facebook allerede i 2015 kendte til den sag om datahøst, der nu har udviklet sig til en skandale.

Mark Zuckerberg, Facebooks 33-årige stifter, bliver nu angrebet personligt af en række politikere i Storbritannien og USA, i en igangværende dataskandale.

De vil have ham til at svare på, hvordan Facebook kunne se til, mens et britisk analysefirma, Cambridge Analytica, ved hjælp af en mellemmand angiveligt høstede private informationer om 50 millioner Facebook-brugere uden at have fået lov til det.

Sagen har fået ekstra fokus, fordi Cambridge Analytica arbejdede for Donald Trumps kampagne op til præsidentvalget i 2016. Desuden har ledende medarbejdere bag den britiske kampagne om at forlade EU, Brexit, fortalt, at de brugte data fra Cambridge Analytica til at påvirke britiske vælgere. Det er uklart, om ulovligt høstede data blev brugt i de to kampagner, men alene mistanken har skabt stor uro i Washington og London.

Facebook oplyste fredag, at man kendte til datahøsten allerede i 2015. Alligevel nævnte selskabet den ikke, da britiske politikere spurgte om sagen ved en stor høring 8. februar.

Først fredag 16. marts - da den britiske avis The Guardian og dens søndagsudgave, The Observer, var i gang med at afsløre sagen - indrømmede Facebook i en erklæring, at man havde kendt til problemet siden 2015. Selskabet troede dog, at de mange data var blevet slettet og afviser fortsat, at der er sket noget forkert.

»Dette er en stor læk«

Men den nye information kommer alt for sent, siger formanden for det britiske parlaments medieudvalg, Damian Collins. For udvalget fik intet at vide om den gamle sag, da de undersøgte sagen i februar.

»Nogen er nødt til at tage ansvar for det her. Det er på høje tid, at Mark Zuckerberg holder op med at gemme sig bag sin egen Facebookside«, skriver Damian Collins i en officiel udtalelse.

Han vil nu have Mark Zuckerberg eller »en anden højtstående leder« til at stå skoleret for medieudvalget for at forklare, hvorfor parlamentet ikke fik den fulde sandhed om, hvad Facebook vidste om Cambridge Analytica.

Samme holdning finder man i USA. Mange amerikanske politikere er bekymrede over, at Facebook tilsyneladende har forsøgt at lægge lå på sagen.

»Dette er en stor læk, som må undersøges. Det er tydeligt, at disse platforme ikke kan kontrollere sig selv«, skriver den demokratiske senator Amy Klobuchar, der er medlem af Senatets retsudvalg, på Twitter.

Facebook breach: This is a major breach that must be investigated. It’s clear these platforms can’t police themselves. I've called for more transparency & accountability for online political ads. They say “trust us.” Mark Zuckerberg needs to testify before Senate Judiciary. — Amy Klobuchar (@amyklobuchar) 17. marts 2018

»De siger: »Stol på os«. Mark Zuckerberg er nødt til at vidne for Senatets retsudvalg«, fortsætter hun.

Whistleblower afslørede

Baggrunden for historien er en app udviklet af dataspecialisten Aleksandr Kogan, der under dække af at være en personlighedstest høstede data om brugernes holdninger en række områder, herunder politik.

Ifølge Facebooks retningslinjer må den slags data ikke sælges videre til tredjemand uden om brugerne. Men det skete ifølge Facebooks erklæring, da Kogan »løj for os« og videregav dem til Cambridge Analytica og til Christopher Wylie fra Eunoia Technologies i USA, som det hedder i Facebooks erklæring.

Wylie blev senere whistleblower og fortalte til The Guardian og The Observer, at ikke blot fik man dermed fat i de oplysninger, der var kommet fra de omtrent 300.000 brugere, der havde hentet appen. Man kunne også få fat i masser af personlige oplysninger fra de samme brugeres Facebook-venner.

Facebook skred til handling

Facebook forklarede fredag, at man opdagede videregivelsen af informationerne i 2015.

»Vi fjernede hans app fra Facebook og forlangte forsikringer fra Kogan og alle andre de parter, han havde forsynet med data, om at informationen var blevet destrueret. Cambridge Analytica, Kogan og Wylie forsikrede os alle om, at de ødelagde disse data«, hedder det i erklæringen fra Facebook.

Da Facebook i sidste uge fik nys om, at det ikke var sket, blev der straks igangsat en undersøgelse, og i mellemtiden blev alle de involveredes Facebook-konti suspenderet.

Facebook fastholder dog, at der ikke er tale om en egentlig læk, for alle de brugere, der downloadede appen, sagde ja til, at deres data måtte bruges. Der var hverken tale om hacking eller infiltration af sikre systemer.