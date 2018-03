Chefen suspenderet: Omstridt firma tilbød ’honningfælder’ Topchefen i Cambridge Analytica tilbød på skjult kamera at bruge beskidte trick for at vinde valg.

Alexander Nix, topchef for det omstridte selskab Cambridge Analytica, blev tirsdag aften suspenderet med øjeblikkelig virkning efter en britisk tv-dokumentar, hvor selskabets chefer tilbyder at bruge beskidte trick, herunder at fingere bestikkelse af politikere og narre dem i seng med ukrainske prostituerede - eller i hvert fald få det til at se sådan ud.

Alexander Nix har afvist beskyldningerne, men bestyrelsen for selskabet har ikke godtaget hans forklaring og har iværksat en uvildig undersøgelse, fremgår det af en pressemeddelelse på selskabets hjemmeside.

Cambridge Analytica har de seneste dage stået i centrum for en skandale med misbrug af omkring 50 millioner Facebook-brugeres personlige data, som kan have været med til at afgøre det amerikanske valg til Donald Trumps fordel.

Men det blev en ganske anden sag, der fik bestyrelsen for selskabet til at fjerne topchefen: En dokumentar fra den britiske tv-station Channel 4, der bygger på skjulte optagelser af møder mellem Alexander Nix og tv-stationens udsendte, der gav sig ud for at være en potentiel kunde fra Sri Lanka.

Gennem fire måneder mødtes den angivelige kunde med Nix og andre chefer i Cambridge Analytica de på skiftende hoteller i London for at finde frem til, hvordan selskabet kunne bistå med at opnå det ønskede valgresultat i Sri Lanka.

Alexander Nix foreslår blandt andet at lade en person, der foregiver at være en velhavende entreprenør, tilbyde modkandidaten en stor sum penge til gengæld for noget jord.

»Vi får det hele optaget på kameraer, vi slører vores egen mands ansigt og sender det ud på internettet«, siger Alexander Nix.

Et andet forslag lyder at sende »meget smukke ukrainske kvinder« til modstanderens hus og frembringe en film, der kan se afslørende ud.

»Det lyder frygteligt, når jeg siger det, men de her ting behøver ikke nødvendigvis at være sande, så længe de bliver troet«, forklarer Alexander Nix.

I en pressemeddelelse forklarer Alexander Nix, at dokumentaren er redigeret på en sådan måde, at den giver et helt forkert indtryk af, hvad der faktisk skete, og hvordan Cambridge Analytica bedriver sin forretning.

»Jeg må eftertrykkeligt understrege, at Cambridge Analytica ikke bifalder eller engagerer sig i bestikkelse eller såkaldte 'honningælder' og ej heller bruger usandt materiale til noget formål«, hedder det i pressemeddelsen fra Alexander Nix.

I virkeligheden var han blot i færd med at vurdere lovligheden af den potentielle kundes ønsker.

»Vi går rutinemæssigt ind i sådanne samtaler med potentielle kunder for at afsløre uetiske eller ulovlige intentioner«, forklarer han.

Forklaringen kunne ikke overbevise hans bestyrelse.

»Efter bestyrelsens opfattelse repræsenterer Hr. Nix’ nylige kommentarer, hemmeligt optaget af Channel 4 og andre beskyldninger, ikke selskabets værdier og arbejdsform, og hans suspension afspejler den alvor, hvormed vi ser på overtrædelsen«, fastslår erklæringen fra Cambridge Analyticas bestyrelse.

Et andet kapitel af dokumentaren fokuserer på Cambrigde Analyticas rolle under det amerikanske valg. Alexander Nix praler af sin rolle og siger: »Vi lavede alle undersøgelserne, hele databehandlingen, alle analyser, vi kørte hele den digitale kampagne, tv-kampagnen og vore data lå til grund for den overordnede strategi«, siger han.

Diskrete stråmænd på nettet

En anden af selskabets chefer, Mark Turnbull, beskriver, hvordan de lavede stråmandsorganisationer, som diskret kunne udsende negativt materiale om Trumps modstandere og sprede dem på nettet og sociale medier.