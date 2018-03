Overvejer du også at slette Facebook? #deletefacebook viser, at du ikke er alene En bølge af udmeldelser kan være på vej mod Facebook.

Det har ulmet på de sociale medier i nogen tid - hashtagget deletefacebook.

Men afsløringerne af, at Cambridge Analytica har tappet brugerdata fra Facebook-profiler og brugt det til politiske kampagner, sætter igen godt gang i brugen.

Flere medier noterer, at medstifteren af beskedtjenesten Whatsapp, Brian Acton, i går opfordrede sine titusinder af følgere til, at det nu er på tide at slette Facebook.

Det er altså ikke længere kun bekymrede privatpersoner, men toneangivende tech-typer, som står af.

Ekstra krydret bliver opfordringen fra Brian Acton, da tjenesten Whatsapp i dag er ejet af Facebook. Det blev i 2014 købt for milliarder, og Acton forlod virksomheden i 2017.

Svær beslutning

Hashtagget har eksisteret i flere år, men på Google Trend betegnes søgetermen 'deletefacebook' nu som i kraftig vækst, og New York Times har med det analytiske værktøj ExportTweet registeret brugen af hashtagget mere end 10.000 gange på et to timers interval i går.

»Jeg vil helt klart savne det løfte, som Facebook plejede at være - en måde at skabe kontakter til et fællesskab i en både global og lokal sammenhæng«. 40-årig Facebook bruger til New York Times

Avisen har desuden talt med en række mennesker, som har meldt sig ud, og flere siger, at det er en svær beslutning. En 40-årig entreprenør, Ben Greenzweig, har haft en profil i 10 år og forklarer til avisen, at han mener, at fordelene nu ikke længere opvejer ulemperne, men afskeden med Facebook er ikke uden vemod.

»Jeg vil helt klart savne det løfte om at skabe kontakt til et fællesskab i en både global og lokal sammenhæng. Det plejede Facebook at være«.

Ellers beskriver flere, at sagen om Cambridge Analyticas brug af brugerdata var dråben, som fik bægeret til at flyde over. Som en 39-filminstruktør, Richard H. Perry, siger:

»Jeg havde en mistanke om, at det her foregik, men det her er den første gang, at det tydeligt er blevet afsløret«.

Også danskere har på Twitter skrevet, at de har forladt Facebook, eller at de har forsøgt at indstille deres profil, så deres brugerdata skulle være mere beskyttet.

#Deletefacebook. Nu har jeg strammet op på sikkerheden, fjernet personlige oplysninger og fjerne venner. Grådighed tog overhånd for Facebook & partners — Carsten Dybkjaer (@carstendybkjaer) 21. marts 2018

Det er også muligt at finde enkelte opslag, som påpeger ironien i, at man skriver om at forlade ét socialt medie på et andet socialt medie, som også kan indsamle data på sine brugere.

Der er også dem, som vælger en humoristisk vinkel på sagen.