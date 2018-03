Med 70 likes på Facebook kan forskere beskrive dig bedre end dine venner Dine tilkendegivelser om sympati på Facebook kan fortælle forskere, hvem du er, og hvad du mener. Er du aktiv nok, kan de beskrive dig bedre, end din partner kan. Med simple ændringer kan du blokere dele af dataindsamlingen.

Blot 70 af dine likes på Facebook. Så lidt skal en britisk forskergruppe bruge for at kunne beskrive din personlighed bedre end dine venner. Det viser et projekt fra Stanford og Cambridge Universiteter.