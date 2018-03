Zuckerberg åbner for strammere regulering af Facebook efter privatlivs-søgsmål

»Jeg stolede på de forkerte mennesker«

»Da jeg startede Facebook var jeg simpelthen så ung og uerfaren. Jeg begik både teknologiske og forretningsmæssige fejl. Jeg ansatte de forkerte mennesker. Jeg stolede på de forkerte mennesker. Jeg har formentlig sendt flere fejlslagne produkter på markedet end de fleste mennesker kommer til igennem hele deres liv«.

CNN-interviewet er et af en mindre række af interviews, Zuckerberg har givet, efter afsløringerne fik Facebook-aktien til at styrtdykke og massiv kritik regnede ned over den sociale medie platform. Ud over, at både amerikanske og britiske politikere nu vil have Mark Zuckerberg til at møde op til høringer, har den amerikanske handels- og konkurrencemyndighed FTC nu også sat en undersøgelse igang.

Det er dog ikke kun fra offentlig side, at Facebook nu mødes af juridiske udfordringer. Lauren Price fra delstaten Maryland har nu lagt sag an mod både Facebook og Cambridge Analytica. Hendes advokat siger til Buzzfeed, at »Facebook var klar over, at der blev indsamlet data på en upassende måde, men gjorde intet for at stoppe det«.

Price håber, at sagen kan vokse til en såkaldt ’Class Action’-sag, hvor hun fungerer som en slags juridisk repræsentant for alle, der mener at deres data er blevet misbrugt. Skulle der falde dom til fordele for sagsøgerne i en Class Action-sag kan alle brugere med mistanke om datamisbrug i sagen gøre krav gældende, selv efter dommen er faldet.