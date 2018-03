Jeg gav en it-ekspert mit navn, og straks fortalte han mig, hvordan jeg er

CrystalKnows' analyse af Emilie Maarbjerg Mørks profil

Emilie helt kort: En beslutsom, kreativ, influencer (person, der øver indflydelse på andre, red.), der tænker fremad, er ambitiøs og spontan og har en naturlig modvilje mod rigide strukturer.

Hvad falder Emilie naturligt? Karisma, at tage hurtige beslutninger, tænke kreativt og fremme entusiasme.

Når man taler med Emilie: Brug humor, tal afslappet, brug dit kropssprog og hold dig til det store billede.

Hvad motiverer Emilie? Gruppeprojekter, handlekraft, store ideer og muligheder for at tage lederskab.

Hvad dræner Emilie for energi? Ikke at blive hørt, detailstyring, overforsigtighed, smålig kritik og rutineopgaver.

For at overbevise Emilie: Skab entusiasme, opsummer dine pointer, skab en personlig relation og fokuser på fordelene.

I et møde med Emilie: Giv tid til brainstorming, vis begejstring over nye ideer og undgå for mange formaliteter.

Analysen er lavet på baggrund af offentligt tilgængelige data.

