»Hvad er Facebook?« Entreprenøren Elon Musk sletter Facebookprofiler

Den amerikanske entreprenør Elon Musk har sørget for at få slettet de officielle Facebookprofiler for sine to store virksomheder, Tesla og SpaceX.

Bevægelsen for at slette Facebook - #deletefacebook - er blevet større som følge af skandalen omkring analyseselskabet Cambridge Analytica, som beskyldes for at have fået adgang til personlige oplysninger på over 50 millioner Facebookprofiler.

Musks raketselskab SpaceX og Tesla, der producerer elbiler, sørgede for at få siderne slettet, kort efter at Silicon Valley-milliardæren på Twitter lovede at lukke siderne, efter at han havde fået kritik og opfordringer til at gå imod Facebook.

»Slet SpaceX-profilen på Facebook, hvis du har noget mod«, hed det i en Twitter-besked til Musk. Han svarede, at han ikke var klar over, at der overhovedet var en sådan hjemmeside.

»What's Facebook?« tweetede Musk.

Facebookprofilerne SpaceX og Tesla, som havde millioner af følgere, er ikke længere tilgængelige.

Musk havde tidligere sagt noget spøgefuldt om højttalerproducenten Sonos, som havde meddelt, at den ville indstille alle annoncer på Facebook i en uge. Hans følgere udfordrede ham derefter til at få sine egene selskaber til at droppe Facebook.

Et udvalg i Repræsentanternes Hus har sendt en formel invitation til Facebooks topleder, Mark Zuckerberg, om at aflægge forklaring om misbrug af data fra 50 millioner amerikanske profiler.

»Der vil ved høringen være fokus på indsamling og salg af personlige oplysninger fra over 50 millioner af Facebooks brugere - muligvis uden deres vidende eller billigelse og i strid med Facebooks politik«, skriver republikaneren Greg Walden, som leder energi- og handelsudvalget i Repræsentanternes Hus.

ritzau