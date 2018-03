Hvis Zuckerberg have læst Kierkegaard, ville hans algoritme se anderledes ud Facebookmilliardæren må i lys af dataskandale revidere sin naive tekno- optimisme, der ifølge kritikere nogle gange grænser til det totalitære.

Mark Zuckerberg præsenterer sig på sin facebookprofil under fanen ’Om Mark’ over for de godt 105 mio. mennesker, der følger ham, med en simpel personlig målsætning.

»Jeg forsøger, at gøre verden til et mere åbent sted«.

I denne uge faldt facebookdirektørens livsfilosofi ned om ørerne på ham selv og de godt 25.000 ansatte i virksomheden, som han grundlagde på sit kollegieværelse for 14 år siden.

En række medier afslørede, hvordan firmaet Cambridge Analytica har udnyttet Facebooks åbenhed til at indsamle data fra 50 mio. uvidende brugere. Oplysninger, der bl.a. blev brugt til at sprede misinformation, der skulle motivere amerikanere til at stemme på Donald Trump ved præsidentvalget i 2016. Tidligere er det kommet frem, at Facebook blev brugt af russiske aktører til at øve indflydelse på det amerikanske valg.

Afsløringerne fik facebookaktien til at rasle ned i løbet af denne uge, hvor virksomheden har mistet 13 pct. i værdi.

Endnu mere alvorligt for Facebook, der er meget direkte forbundet til sin direktørs brand, er det, at Mark Zuckerbergs personlige image er i frit fald. Den 33-årige iværksætter lignede for en uges tid siden i de flestes øjne en af USA’s mest succesrige erhvervsledere, en idealistisk teknologipioner og måske endda en mulig fremtidig præsident i USA.

Nu risikerer ’Zuck’, som han hedder blandt venner, at få rollen den store teknologiske bussemand, den naive digitale diktator, der har åbnet døren for mørkets kræfter. Måske er Facebook og dets stifter trods alle gode intentioner en endnu større trussel mod demokratiet end Putins Rusland.

»Zuckerberg har enten gennem forsømmelighed eller mangel på omtanke fået skabt en maskine, som Putin har kunnet gøre til et våben i sin kamp mod Hillary Clinton og til en trussel mod demokratiet som sådan«, siger Owen Thomas, der som erhvervsredaktør på San Francisco Chronicle har fulgt Facebook tæt, siden virksomheden rykkede til Silicon Valley for godt 10 år siden.

På en måde er han stadig en naiv, umoden studerende, der blev milliardær som helt ung. En uuddannet ideolog, der ikke har blik for tilværelsens skyggesider Siva Vaidhyanathan, professor i medievidenskab

Siva Vaidhyanathan, der er professor i medievidenskab ved University of Virginia og snart barsler med den facebookkritiske bog ’Anti-social Media’, mener, at Zuckerberg er nødt til at stille spørgsmålstegn ved hele sin forretningsmetode.»Det her er øjeblikket, hvor Mark Zuckerberg og Facebook er nødt til at blive voksne. Jeg er sikker på, at han netop nu tænker tanker, han aldrig før har tænkt, og har samtaler, han aldrig før har haft. Mark Zuckerberg er et begavet menneske. Jeg vil tro, at han endelig stiller sig selv spørgsmålet: Er alt det, vi foretager os, til fordel for vores to milliarder brugere?«, siger Vaidhyanathan.

Tredje mest besøgte hjemmeside

Facebooks hovedkvarter ligner et universitet, et lille campus på bredden af San Francisco-bugten i Silicon Valley malet i kulørte farver, hvor unge mennesker med rygsække og baseballkasketter går rundt.

Men der er ikke rigtigt nogen hoveddør for offentligheden. Besøgende må nøjes med at tage selfies foran skiltet med Facebooks ikoniske opadvendte liketommelfinger. Det er et sted, der byder sine egne velkommen og holder udenforstående på venlig afstand uden brug af bomme eller pigtråd.

Det afspejler på en måde grundlæggeren selv, mener Owen Thomas.

»I betragtning af at han prædiker åbenhed og det at dele ting, er han ekstremt lukket og kontrolleret«, siger erhvervsredaktøren, der første gang mødte Zuckerberg i 2007 til en fest, da Facebook lige var rykket vestpå fra Boston.

»Han stod sådan lidt i et hjørne og tog hele det her Silicon Valley-miljø ind«, husker Owen Thomas.

Allerede dengang vidste alle, hvem den unge iværksætter var. Han havde netop afslået et bud på Facebook på 1 mia. dollars fra søgemaskinen Yahoo. En klog beslutning. Zuckerberg udviklede virksomheden, der blev børsnoteret i 2012.

I dag er han verdens femterigeste menneske – god for små 70 mia. dollars.

Facebook er verdens tredjemest besøgte hjemmeside kun overgået af Google og YouTube, mens Yahoo stort set er gået i glemmebogen, efter at ’google’ blev et udsagnsord.

Skruppelløs forretningsmand

Facebooks skabelsesmyte og Zuckerbergs rejse mod milliarderne er foreviget i David Finchers film ’The Social Network’ fra 2010. Den unge studerende sidder på sit kollegieværelse på Harvard og opfinder en digital kontaktplatform for eliteuniversitetets studerende, der spreder sig til andre universiteter og til sidst til kloden.

I Jesse Eisenbergs portræt bliver tandlægesønnen fra en landsby i delstaten New York både en begavet nørd og en snu, skruppelløs forretningsmand, der kører Facebooks medstiftere og andre med interesse i projektet ud på et sidespor.

Den virkelige eksistentielle trussel mod Facebook er, om de stadig er i stand til at tiltrække Silicon Valleys største talenter Owen Thomas, erhvervsredaktør på San Francisco Chronicle

Den udlægning har Zuckerberg, der ifølge mails lækket fra Sony Pictures har forsøgt at stoppe filmen, altid bestridt og kaldt »sårende«.

»Vi er her ikke blot for at skabe en virksomhed, men for at binde verden tættere sammen og hjælpe mennesker til at få forbindelse til dem, de elsker«.

Den type formålserklæring fra en rigmand med over 70 mia. dollars på kontoen kan muligvis få det til at vende sig i nogle, men den er faktisk oprigtigt ment, siger Siva Vaidhynathan

»På en måde er han stadig en naiv, umoden studerende, der blev milliardær som helt ung. En uuddannet ideolog, der ikke har blik for tilværelsens skyggesider. Han droppede ud af Harvard før pensum kom til Søren Kierkegaard«, siger professoren.

Den aggressive forretningsstil dominerede i Facebooks tidlige år, hvor Zuckerbergs slogan ikke var at sprede kærlighed og knytte forbindelser, men ’Move fast and break things’.

Det, der først og fremmest skulle slås i stykker, var konkurrenterne, der enten blev opkøbt eller kvast, ved at Zuckerberg inkorporerede deres koncept i Facebook. Instagram og WhatsApp er blevet en del af koncernen. Snapchat er presset i bund, efter at Facebook har kopieret deres grundkoncept med visuelle historier.