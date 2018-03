Nye afsløringer i facebookskandale: Whistleblower fra Cambridge Analytica gav nye skræmmende detaljer under høring Christopher Wylie, whistlebloweren fra Cambridge Analytica, gav skræmmende nye detaljer under en høring i det britiske underhus.

Skandalen om Cambridge Analytica, der er kommet i rampelyset ved at misbruge omkring 50 millioner amerikaneres profiler på Facebook under det amerikanske valg, tog en ny drejning, da whistlebloweren Christopher Wylie i går blev udspurgt i det britiske parlament.

Wylie, der var med til at grundlægge Cambridge Analytica, fortalte de britiske parlamentarikere, hvordan pengemanden bag selskabet, Robert Mercer, bruger det til at yde skjulte bidrag til sine politiske venner. Selskabet kræver kun betaling for en brøkdel af det arbejde, det udfører. På den måde omgår Robert Mercer nationale regler, der kræver åbenhed om bidrag til politiske kampagner.

Det er en ekstremt alvorlig beskyldning – har du nogen beviser, blev Wylie spurgt.

»Ikke i form af nedskrevne dokumenter«, svarede han. »Men jeg kunne se, at Mercer satte 10-15 millioner dollars i et projekt, som vi tog 50.000 dollars for«, sagde han.

Cambridge Analytica Selskabet blev kendt på at bruge psykologisk kortlægning og sende skræddersyede budskaber til brugere af sociale medier. Selskabet fik en stor del af æren for Trumps valgsejr. Skandalen brød ud, da den tidligere forskningsdirektør afslørede, at 50 millioner amerikanske profiler var indsamlet uretmæssigt. Direktøren Alexander Nix blev suspenderet efter at have tilbudt at sprede falske videoer om korruption og sex med prostituerede. Facebook, der er selskabets vigtigste værktøj og platform, har beklaget og undskyldt sit medansvar for brud på datasikkerheden. Vis mere

Mercer, der har skabt en stor milliardformue på sin hedgefond, finansierer en stor del af den stærkt højreorienterede amerikanske alt-right-bevægelse. Men hvorfor skulle han dog interessere sig for den britiske folkeafstemning om EU og endda sætte penge i at påvirke resultatet?

Taktikken var udtænkt af Steve Bannon, dengang næstformand i selskabet og en af bannerførerne i alt-right og senere Donald Trumps strategiske rådgiver, forklarede Wylie. Briterne stemte før det amerikanske valg. Og hvis det kunne lykkes at skabe en populistisk bevægelse i Storbritannien, ville det smitte af i USA og påvirke den amerikanske psyke. »Hvis briterne kan forlade EU, så kan vi også vælge Trump«, refererede Wylie.

I udviklingslande tager Cambridge Analytica sig betalt på en ganske anden vis. »En del af forretningsmodellen er at erobre en regering ved at vinde et valg. Du bliver betalt for det, men ikke overvældende. Pengene kommer, når du bagefter introducerer en minister for et bestemt selskab og får en bid af kagen«, forklarede Wylie.

Ifølge BBC har selskabet arbejdet i Kenya, Nigeria, Mexico, Brasilien, Indien og Malaysia.

»Det føltes som en privatiseret kolonisering. Vi gik ind i et land med underudviklede civile myndigheder. Dem udnyttede vi og tjente penge på det. Det er sådan, de tjener en stor del af deres penge«, siger han.

Wylie kunne også fortælle mere om karakteren af selskabets metoder. Direktøren, der nu er suspenderet, har selv fremhævet den psykologiske profilering, der gør det muligt at sende skræddersyede og følelsesmæssigt overbevisende meddelelser til den enkelte bruger.

En del af taktikken, som selskabet ikke har nævnt i offentligheden, består i at plante og nære forskellige konspirationsteorier i de mest modtagelige grupper. »Og de vil så undre sig over, at de etablerede medier ikke rapporterer om, hvad de selv har set, for eksempel at Obama flytter soldater til Texas som forberedelse til at tage en tredje periode som præsident«, forklarede han. De var meget opmærksomme på, hvor langt de kunne gå i forhold til de enkelte målgrupper.

Wylies forklaring bekræfter, hvad Cambridge Analyticas ledelse fortalte til en mand, der gav sig ud for at være en interesseret kunde.