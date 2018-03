FN beskylder Facebook for at sprede had mod rohingyaer I Myanmar bruger både myndighederne og ultranationalistiske munke Facebook til at udbrede forfølgelsen af rohingyaerne.

I Myanmar er Facebook lig med internettet.

Køber man en mobiltelefon, vil der i langt de fleste tilfælde være en indbygget Facebook-knap, mens man ikke kan bruge telefonen til at komme på det almindelige internet.

Det betyder, at godt halvdelen af de i alt 54 millioner burmesere er aktive brugere på Facebook og stort set får alle deres informationer fra Facebook.

Det skulle man tro var noget af en drømmeposition for den amerikanske techgigant, men sådan er det ikke helt mere. Succes er nu blevet vendt til hård international kritik, hvor Facebook endnu engang - ligesom det bl. a. er sket i Europa og USA - beskyldes for ikke tage ansvar for det indhold, som bliver delt på dets sider.

Bæst

Tidligere på måneden aflagde FN’s særlige mission for Myanmar rapport om situationen i det omstridte sydøstasiatiske land, hvor sikkerhedsstyrker bistået af munke og lokale beboere det seneste år har gennemført en systematisk forfølgelse af det lille muslimske mindretal rohingyaerne.

Den mundtlige rapport blev afgivet til FN’s menneskerettighedsråd, hvor den særlige Myanmar-mission ifølge den britiske nyhedsstation BBC anklagede Facebook for at have haft en »ledende rolle« i at skabe det had mod rohingyaerne, som danner grundlaget for den igangværende forfølgelse.

Da ordet på mødet blev givet til FN’s særlige rapportør for Myanmar, Yanghee Lee, blev kritikken endnu skarpere.

»Jeg er bange for, at Facebook har udviklet sig til et bæst«, sagde hun.

Omstridt munk spredte had

To måneder forinden havde Facebook dog tilsyneladende forsøgt at komme noget af kritikken i møde, da det amerikanske firma lukkede Facebook-kontoen for en af de mest kontroversielle munke i Myanmar, Ashin Wirathu.

Han er blevet kaldt buddhisternes svar på Osama bin Laden, fordi han beskyldes for at have opildnet buddhister til at overfalde muslimer og brænde deres huse og forretninger af. Han har bl. a. beskyldt muslimske mænd for at ville voldtage buddhistiske piger og for at være ude på at udrydde buddhismen i Myanmar.

En talsmand for Facebook sagde i begyndelsen af marts i år til nyhedsbureauet AFP, at Ashin Wirathus Facebook-konto var blevet slettet, fordi Facebooks retningslinjer forbyder spredning af had og vold.

Men beslutningen kom først flere måneder efter, at den burmesiske regering forbød Ashin Wirathu at holde offentlige taler, hvilket førte til, at han begyndte at bruge Facebook som sin primære platform, hvor han havde flere hundrede tusinde følgere.

Ashin Wirathu er dog langt fra den eneste, der har brugt det sociale medie til at sprede had mod rohingyaerne.

Mere sofistikerede hadkampagner

Ngo’en Myanmar ICT for Development Organization (Mido) arbejder for større respekt og tolerance, og organisationen har indsamlet eksempler på, hvordan nationalistiske bevægelser og også de burmesiske myndigheder er med til at skræmme den overvejende buddhistiske befolkning og skabe had mod rohingyaerne gennem udokumenterede påstande.

»Man kan tale om to gruppper på Facebook. En gruppe, der bevidst spreder had, og så en gruppe af modtagere, der ikke har nogen synderlige internetfærdigheder og blot deler indholdet ukritisk«, siger Htaike Htaike Aung, der er leder af Mido.

Hun peger på, at Facebook ikke bare bliver brugt til at sprede fake news om rohingyaerne. Hadkampagnerne er blevet meget mere sofistikerede, så der også bliver sendt beskeder ud til folk på Messenger, hvor de opfordres til at dele beskederne med venner og bekendte.

»Til alle indbyggerne i Taungdwingyi byen. Del denne besked hvis du er enig med os i at drive muslimerne ud af byen«, stod der i en besked, som Politiken har set, mens en anden besked lød: