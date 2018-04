Fire tweets fra Trump koster Amazon 360 milliarder kroner Verdens mægtigste mand er gået i krig mod verdens rigeste: om skat, butiksdød – og The Washington Post.

Det er et opgør mellem titaner, der netop nu udspiller sig i USA: Verdens mægtigste mand er gået i virtuel kamp mod verdens rigeste.

I en uges tid har præsident Donald Trump rettet skytset fra sin famøse twitterkonto mod Amazon og direktør Jeff Bezos, der ifølge Forbes er god for omkring 725 mia. kr.

Ifølge Trump handler opgøret om, at små butikker må dreje nøglen om i konkurrencen med internetgiganten.

Præsidenten mener, at Amazons aftale med det statslige amerikanske postvæsen, der leverer ca. 40 pct. af virksomhedens pakker, er alt for lukrativ, og at Amazon unddrager sig skattebetaling.

Men kritikere frygter, at det snarere er en anden del af Bezos’ aktiver, der irriterer præsidenten: Den 54-årige milliardær ejer personligt avisen The Washington Post, der har stået bag en lang række afsløringer af forholdene i Trumps regering. Slaget begyndte, da internetsiden Axios i sidste uge berettede om, at Trump »højlydt spekulerer i, om der er en måde at ramme Amazon på med regulering eller konkurrencelovgivningen«.

Trump bekræftede historien ved at affyre foreløbig fire twittertorpedoer mod Amazon, der er verdens tredjestørste virksomhed målt i børsværdi, kun overgået af Apple og Googles moderselskab, Alphabet.

»Jeg har talt om min bekymring for Amazon længe før valget. I modsætning til andre betaler de ingen eller kun lidt skat til kommuner og delstater, de bruger vores postvæsen som stikirenddreng (det giver staten et stort tab) og får tusinder af detailhandelsvirksomheder til at lukke«, skrev Trump.

Twittertæskene har fået direkte konsekvenser for Bezos og andre af Amazons aktionærer. Amazonaktien er i den seneste uge faldet omkring 8 pct. – et værditab på svimlende 360 mia. kr.

Postvæsenets aftale med Amazon er hemmelig af konkurrencemæssige hensyn, men ifølge faktatjekhjemmesiden Polifact er Trumps påstand ikke rigtig. Posten kører ganske vist med underskud, men pakkerne er et vækstområde, mens brevomdelingen taber penge. Lovgivning forbyder posten at indgå aftaler med private, som de taber penge på.

Det gør imidlertid ikke indtryk på Trump: »Kun tåber eller det, der er værre, siger, at vores tabsgivende postvæsen tjener på Amazon. De taber en formue, og det bliver ændret. Dertil kommer, at vores fuldt skattebetalende detailhandel lukker butikker over hele landet. Det er ikke fair konkurrence«, skrev Trump i går.

Præsidentens sidste to pointer er mere valide. Amazon betaler som alle andre virksomheder amerikansk skat efter de gældende regler, og virksomheden opkræver moms til delstaterne for deres egne varer.

Men Amazon sælger ikke blot sine egne produkter – det er også en platform for andre handlende til at nå millioner af amerikanske kunder. Amazon opkræver imidlertid ikke automatisk moms for disse tredjeparter, det skal de selv stå for, eller betale Amazon for at administrere på deres vegne.

Amazon støtter derfor en lov, der i øjeblikket bliver behandlet ved USA’s højesteret, der pålægger deres platform at opkræve moms, fordi de i sidste ende selv tjener på at administrere det, ligesom deres egne produkter bliver mere konkurrencedygtige.

The Washington Post er »lobbyist«

Trumps angreb kan imidlertid siges at ligge i forlængelse af hans løfte om at revitalisere USA uden for storbyerne: