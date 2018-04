Forstå sagen: Syv danskere hentede appen, men tusindvis fik stjålet oplysninger 'This is your digital life' kunne få fat i eksempelvis fødselsdatoer, e-mail-adresser, billeder og Facebook-likes.

Et enkelt tryk på 'godkend'-knappen, og vi fortæller dig, hvilken type person du er, kun ud fra din færden på Facebook. Og vi betaler dig endda et par håndører for det.

Så simpelt var tilbuddet fra personlighedstesten 'This is your digital life' (Her er dit digitale liv, red.), som omkring 300.000 Facebook-brugere verden over tog imod i 2014 - inklusiv syv danske Facebook-brugere.

Det var dog formentlig de færreste af dem, der var opmærksomme på, at et tryk på 'godkend'-knappen ikke kun gav 'This is your digital life' adgang til deres egne oplysninger og færden på det sociale medie, men også alle deres Facebook-venners.

På den måde kunne 'This is your digital life' få fat i eksempelvis fødselsdatoer, e-mail-adresser, billeder og Facebook-likes fra op til 87 millioner brugere, som i langt de fleste tilfælde aldrig selv gav tilladelse til det.

Blandt de 87 millioner befinder sig 41.820 danskere. Det er ikke kun venner af de syv danske brugere, der trykkede på 'godkend'-knappen, men også danskere med Facebook-venner i eksempelvis USA, hvor langt flere har downloadet applikationen.

Til sammenligning kan 'This is your digital life' blandt andet have fået fat i oplysninger om mere end 70 millioner amerikanske brugere, 1 million britiske brugere og en halv million indiske brugere, oplyser Facebook.

Mark Zuckerberg går bodsgang

I 2014 var det dog helt efter bogen, at applikationen 'This is your digital life', som Cambridge-akademikeren Aleksandr Kogan stod bag, kunne hente oplysninger om ikke bare dem, der downloadede den, men også deres venner.

Hvad der ikke var efter bogen, var, at Aleksandr Kogan, som kun havde tilladelse til at bruge oplysningerne til forskning, solgte flere millioner Facebook-brugeres oplysninger til analysebureauet Cambridge Analytica.

Cambridge Analytica lavede blandt andet politiske kampagner for Donald Trump under præsidentvalget i 2016, og her kan de ulovligt indsamlede data derfor være blevet brugt.

Facebook har siden fjernet applikationers mulighed for at få adgang til oplysninger om brugeres venner, og har også bedt Cambridge Analytica om at slette de ulovligt indsamlede oplysninger.

Efter flere ugers heftig mediekritik har Facebooks direktør, Mark Zuckerberg, også gået bodsgang i medierne, og i næste uge skal han stå skoleret foran den amerikanske kongres.

Og i går skrev Facebooks tekniske chef, Mike Schroepfer, en længere blogpost, hvor han redegjorde for flere tiltag, der skulle sørge for at beskytte Facebook-brugeres data bedre i fremtiden.