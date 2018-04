Zuckerberg tager personligt ansvar for skandale: »Det er min fejl« Facebook-stifteren mener dog stadig, at han er den bedste til at stå i spidsen for det store, sociale netværk.

»Vi forstod ikke, hvor meget, vi egentlig havde ansvar for. Det var en kæmpefejl. Det er min fejl«.

Sådan sagde Facebooks stifter og topchef, Mark Zuckerberg, til en række udvalgte journalister i et lukket telefonmøde i nat dansk tid.

Facebook har netop publiceret et udskrift fra mødet på deres egen blog, og det viser med tydelighed, at Zuckerberg vælger at være så ydmyg og undskyldende som muligt.

Bliver på toppen

Men på mødet blev der også stillet spørgsmålstegn ved stifterens rolle som chef. Efter Zuckerberg selv i sine indledende bemærkninger tog ansvaret for Cambridge Analytica-skandalen med udtalelsen ovenfor, var det nærliggende at spørge, om han burde gå af. Det mente den 33-årige multimilliardær ikke.

»Jeg er ikke bekendt med, at Facebooks bestyrelse skulle have diskuteret min eventuelle afgang«, lød det fra Zuckerberg.

»Jeg tror stadig, jeg er den bedste til at drive Facebook. Livet handler om at lære af sine fejl. Når du starter sådan noget som Facebook, som verden aldrig har set før, kommer du til at begå fejltagelser. Hvis vi ikke havde lavet denne fejl, havde det været noget andet«.

Det var vigtigt for Mark Zuckerberg at vise, at firmaet netop har lært af Cambridge Analytica-skandalen og er i gang med »udvide vores forståelse af, hvad vores ansvar er. Vi spiller så stor en rolle i folks liv og i samfundet generelt nu, at det er vores opgave ikke bare at bygge værktøjerne, men også tage ansvar for, hvad der kommer ud af at bruge dem. Det har vi ikke gjort tidligere«.

Brugerdata kan være spredt for alle vinde

Konkret har Facebook gjort en række tiltag for at rette op på den kolossalt dårlige medieomtale, det sociale netværk har været udsat for, siden Cambridge Analytica-skandalen begyndte at rulle. Under telefonmødet gav Zuckerberg et overblik over disse tiltag, der blandt andet omfatter strammere regler for den type apps, som Cambridge Analyticas Aleksandr Kogan brugte til at samle data ind med i 2014.

Derudover har Facebook også gjort det nemmere at sætte sine privatlivs-indstillinger på selve websitet, og vil ansætte ekstra mandskab til at holde øje med misinformation og ’fake news’, der kan blive spredt i de mange regeringsvalg, der finder steder verden over i år.

»Der er præsidentvalg i Indien, Brazilien, Mexico, Pakistan, Ungarn og flere andre steder, samt midtvejsvalg i USA, så det har vi fokus på«, forklarede Zuckerberg. Over 20.000 mennesker vil være ansat i sådanne roller, inden året er omme.

Men Facebook-stifteren ville alligevel ikke garantere, at brugernes data er 100 procent sikre. Og han udelukkede ikke, at andre tredjeparts-firmaer har gjort som Cambridge Analytica, sådan at folks data er spredt for alle vinde.

»Det her er jo ikke særlig godt«

»Ingen sikkerhedsforanstaltninger vil nogensinde være helt perfekte. Vi har sat en stor undersøgelse igang af alle apps, der tidligere har haft adgang til store mængder brugerdata, men vi kommer næppe til at finde hvert eneste tilfælde af misbrug af data, der er fundet sted. Det, vi kan gøre, er at ændre på økonomien i det, sådan at det er mindre lukrativt at hente folks data fra Facebook uden tilladelse, og det er vi netop igang med.«

Det ser ud som om, brugerne tilgiver Facebook for skandalen. Den såkaldte #deletefacebook-bølge ser allerede ud til at være ved at lægge sig igen, og Mark Zuckerberg kunne da også berette, at Facebook ikke har kunnet mærke den:

»Jeg tror ikke, vi har observeret nogen alvorlig effekt. Men altså, det her er jo ikke særlig godt, vel? Jeg vil ikke have, at nogen som helst er utilfredse med vores tjenester, eller hvad vi gør som firma.«

Mark Zuckerberg kunne på vegne af Facebook også annoncere, at firmaet vil sende flere topchefer ud i verden for at forklare sig over for verdens regeringer. Zuckerberg skal selv afhøres af et udvalg i den amerikanske kongres 11. april.