Robotforskeren, der rådgav Obama, vil have hjælp fra præster og filosoffer Politiken har mødt en af vor tids førende robotforskere i USA, danskfødte Henrik Christensen. Han advarer mod at overlade fremtiden til ingeniører og it-folk.

Præster og filosoffer var nok noget af det sidste, jeg havde regnet med at tale om, da jeg for nogen tid siden lavede en interviewaftale med en af vor tids førende robotforskere.

Hvor robotter og kunstig intelligens emmer af fremtid og science fiction, så står det der med præster og filosoffer næsten for det modsatte – i hvert fald for noget mere tilbageskuende. Men på en eller anden måde hører tingene sammen. I hvert fald, hvis man skal følge robotforskeren.

»Det er vigtigt med en etisk indfaldsvinkel til det her«, siger han, da vi taler om, hvordan blandt andet hans eget arbejde med robotter og kunstig intelligens er begyndt at vende op og ned på verden, som vi kender den.

»Ingeniører og forskere kan ikke stå alene i den her udvikling. De har et mere teknologisk billede af, hvordan samfundet virker, så det er vigtigt, at vi får præster, filosoffer og socialvidenskabsfolk med ind over udviklingen«.

Inden vi uddyber pointen, må det være på sin plads med en nærmere præsentation af robotforskeren: Navnet er Henrik I. Christensen. Han er 55 år, professor, født i Frederikshavn, amerikansk statsborger efter en længere karriere i USA og har siden efteråret 2016 været leder af det internationalt anerkendte robotinstitut Contextual Robotics Institute ved University of California i San Diego i det sydlige USA.

Hvis teknologi kan udvikles, så vil det blive det

Han var desuden videnskabelig rådgiver for tidligere præsident Barack Obama og blev for en måneds tid siden udpeget til en ny ekspertgruppe, der for erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) skal komme med anbefalinger til dataetik og anvise, hvordan ’ansvarlig dataanvendelse’ kan gøres til en konkurrencefordel for danske virksomheder.

Næste revolution

Henrik Christensen kan næsten ikke sidde stille, når man beder ham skitsere de største forandringer på hans felt lige nu.

Han griber ud efter bortløbne bøger og nye opfindelser, der kan anskueliggøre alt det nye, han lige nu sidder og arbejder med. Det handler om små sensorer, man kan stikke i ørerne, og som kan meget mere end at afspille musik. De kan måle blodtryk, stressniveau, muskelaktivitet, puls og snart meget andet, fordi der lige nu sker enorme gennembrud inden for en stadig billigere nano- og mikroteknologi, der tilmed let kan placeres på – eller i – vores krop.

»Tidligere levede vi i en verden, hvor vi manglede data, men nu er vi ved at drukne i dem. Men vi får hele tiden mere og mere datakraft, så den store udfordring er at gå fra data til nyttig information, og det er den næste store revolution«.

Eksperterne taler om et internet of things, hvor alskens apparater er bundet sammen via internettet, hvilket kan lyde frygtelig teknisk. Men det er det egentlig ikke.

»Vi flyttede ind i et nyt hus for 18 måneder siden, og nu kan jeg ringe til min ovn og via min mobiltelefon indstille den til 200 grader, så den er klar, når jeg kommer hjem med en laks«, siger Henrik Christensen og røber i forbifarten en familieaftale:

»Hvis vores varmeanlæg registrerer, at min kone kommer hjem før mig, så stiller den temperaturerne lidt højere, end hvis jeg kommer hjem først. Og når jeg så nærmer mig hjemmet, skruer det sig automatisk lidt ned«.

Nu indeholder ovne og varmeanlæg næppe de mest kontroversielle oplysninger, vi kan forestille os, men lægger man det sammen med alt det andet – sensorerne, der måler vores kropstilstand, informationerne fra vores dankort, mobiltelefoner og helbredsoplysninger, så begynder det hele at vokse. Og vi er, som Henrik Christensen påpeger, kun ved begyndelsen.

Hvem skal have adgang til alle disse data? Og hvem skal ikke?

»Det er ikke oplagt, at der er ét svar på det spørgsmål, men det er oplagt, at det er noget, vi skal have folk til at være meget mere opmærksomme på: Hvem giver du adgang til dine data? For jeg mener, at det stort set skal være folk selv, der skal give adgang til deres data«, siger Henrik Christensen, men erkender, at vores databevidsthed stadig er meget lav.

Det er ikke o.k. at slå to andre ihjel for at redde sig selv

»Altså, hvis folk skal have en ny mobiltelefon, så gider de jo ikke at sætte sig ind i alle mulige komplicerede formularer. Vi skal finde en anden måde at kommunikere på. Det skal være simplere, og det er ikke noget, vi bare kan overlade til teknologer«.

Når du nu viser mig sådan en smart tingest, jeg kan stikke i ørerne for at måle mit helbred, så tænker jeg to ting. Det ene er: Hvor er det dog smart. Det andet er risikoen for, at der en eller anden dag er et forsikringsselskab, som forsøger at lokke oplysningerne ud af folk med løfter om rabat, hvis de må se mine målinger og eventuelt også oversigter over mine hverdagsindkøb?

»Ja, helt sikkert. I Seattle er der lige nu nogle firmaer, der tilbyder præcisionsmedicin, hvis blot du giver dem adgang til dit dna. Det gør det muligt at vurdere risikoen for kræft, forhøjet blodtryk og den slags – men også at forebygge det. Men hvad gør man den dag, et forsikringsselskab får fat på den slags oplysninger og nægter at forsikre én, fordi man ikke motionerer nok eller har forhøjet risiko for diabetes?«.

Skæbner på formel

Der er i det hele taget stor appetit på at forudsige folks skæbne: I Chicago har politiet givet point til 398.000 af byens borgere, alt efter nogle hemmelige algoritmers vurdering af deres risiko for at begå kriminalitet. Kineserne er gået endnu videre. Og for nylig offentliggjorde Kommunernes Landsforening en konsulentrapport, der leger med tanken om at forudse selv små børns skæbne her i livet. Hvad tænker du om det?

»Det er skræmmende«, kommer det prompte fra robotforskeren, der selv er i gang med et undervisningsprojekt med et stort kinesisk firma, hvor man kombinerer undervisning med spil. »Er man god til musik, men dårlig til matematik, kan spillet for eksempel belønne eleven med en sanglektion, hvis bare han eller hun løser tre matematikopgaver. Men via den slags programmer samler vi jo også en masse data ind om, hvor god Peter for eksempel er til matematik, og hvor god han er kunstnerisk. Det kan bruges til at tilpasse undervisningen til den enkelte elev. Men hvis man samtidig bruger de her data til at spå om, hvorvidt Peter nogensinde når længere end til at blive ufaglært, så rejser det nogle ret trælse spørgsmål, om vi virkelig vil være med til det?

Hvad er dit eget svar? Du må jo have gjort dig nogle overvejelser, når du nu selv arbejder med kinesere, der – diplomatisk formuleret – har et lidt andet forhold til beskyttelse af private data?

»Der er nogle, der vil gøre det her, det er jeg ikke i tvivl om. Hvis teknologi kan udvikles, så vil det blive det. Så spørgsmålet er, hvordan vi får lavet nogle etiske regler og sikret en ansvarlig brug af den slags teknologi«, siger Henrik Christensen.

»Hvis vi kigger mod Sydøstasien, vil de givet udnytte det der, uanset hvor meget vi råber og skriger. Men et af formålene med det dataetiske udvalg i Danmark, som jeg nu sidder i, er – som jeg ser det – også at diskutere, hvilken slags teknologi vi selv vil være med til at sælge til resten af verden.

Er det sælgerne, der skal tage den beslutning?

»Vi skal som samfund tage stilling til, hvad vi vil støtte. Stort set alle de teknologier, vi udvikler, har jo en forside og en bagside«.

Men hvem angiver etikken?

»Det er vigtigt med en etisk indfaldsvinkel til det her. Det skal ikke kun være ingeniører og forskere, for vi har ofte et bestemt teknologisk billede af, hvordan samfundet virker. Og derfor er det vigtigt, at vi får filosoffer, præster, socialvidenskabsfolk og andre end naturvidenskabeligt uddannede med ind over«.

»Inden for robotteknologi har vi allerede et internationalt udvalg i robotetik, hvori der blandt andre sidder en præst fra Vatikanet og filosoffer og humanister fra Sydamerika, Asien, USA og Europa«.