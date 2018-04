Facebook indrømmer: Zuckerberg slettede egne beskeder i andres indbokse - snart kan du gøre det samme Facebook har i årevis slettet beskeder fra deres øverste chefer, som lå i andre brugeres indbokse, for at undgå pinlige afsløringer. Nu vil SoMe-giganten gøre det muligt for alle brugere.

Hvis man er kommet til at sende en besked via Facebooks Messenger, som man fortryder, så fanger bordet. Beskeden kan ikke trækkes tilbage.

Eller det vil sige: Det kan den faktisk godt. Det er bare kun meget, meget få brugere, som hidtil har haft adgang til funktionen. En af dem er Facebooks grundlægger, Mark Zuckerberg.

Det erkender Facebook nu, efter at netmediet Techcrunch har skrevet om i alt seks personer, som har kommunikeret med Mark Zuckerberg via Messenger. De har alle seks efterfølgende oplevet, at beskeder fra Zuckerberg pludselig er forsvundet fra den Messengertråd, de skrev sammen i.

Kilderne fortæller til Techcrunch, at det så mærkeligt ud, fordi deres egne beskeder i tråden blev stående, så det blev åbenlyst, at Zuckerbergs del af samtalen pludselig var væk.

Email afslørede Zuckerbergs beskeder

Historien bliver underbygget af, at Techcrunch har set emaildokumentation for, at forsvundne beskeder har eksisteret.

Man har kunnet indstille Facebook til at sende en email med en notifikation, hvis man fik en besked i Facebook. En sådan email vil ikke blive slettet, hvis en besked fjernes.

Netop sådan en emailnotifikation om en Facebookbesked fra Zuckerberg sendt i 2010 viser, at han sendte folk beskeder, som ikke længere findes, når de leder efter dem på Facebook, skriver Techchrunch.

Facebook bekræfter slettede beskeder

Efter netmediets artikler om sagen bekræfter Facebook nu, at beskeder er blevet slettet for nogle få udvalgte i Facebooks øverste ledelse. Det skete af sikkerhedsårsager efter en skandale i 2014, hvor emails fra ansatte i Sony Pictures blev hacket, forklarer en talsperson:

»Efter Sony Pictures' emails blev hacket i 2014, lavede vi et antal ændringer for at beskytte vores chefers kommunikation. Dette indbefattede en begrænsning på lagringsperioden på Marks beskeder i Messenger«, siger talspersonen til Techcrunch og fortsætter:

»Vi gjorde dette i fuld overensstemmelse med vores lovmæssige forpligtelser til at bevare beskeder«.

Facebook har imidlertid aldrig offentliggjort, at beskeder er blevet fjernet fra brugeres indbokse. De pågældende brugere er heller ikke blevet informeret direkte, når beskeder i deres indbokse er blevet slettet.

Snart kan alle slette sendte beskeder

I et opfølgende svar til Techcrunch undskylder Facebook sagen - og bebuder, at muligheden for at slette sendte beskeder snart vil blive tilgængelig for alle brugere.

»Vi vil nu gøre en mere generel funktion til at slette beskeder tilgængelig. Dette kan tage noget tid, og før den nye funktion er parat, vil vi ikke længere slette nogen chefers beskeder«, siger Facebooktalspersonen og fortsætter:

»Vi skulle have gjort dette noget før, og vi er kede af, at vi ikke gjorde det«.

Facebook er i forvejen i stormvejr om salg af brugeres data til analysebureauet Cambridge Analytica.