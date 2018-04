Læs brevet: 3.000 Google-ansatte protesterer mod våbensamarbejde Googles-direktør Sundar Pichai har modtaget et protestbrev fra mere end 3.000 ansatte, der vil have Google til at stoppe samarbejde med det amerikanske forsvar.

Avisen New York times har offentliggjort et brev til Googles direktør, Sundar Pichai, som er underskrevet af mere end 3.000 Google-ansatte. De ansatte opfordrer i brevet direktøren til at afbryde Googles samarbejde med det amerikanske militær, om at udvikle intelligente måludvælgelsessystemer. Læs brevet herunder.

»Kære Sundar

Vi mener ikke, at Google skal være en del af krigsindustrien. Derfor beder vi om, at Projekt Maven annulleres, og at Google formulerer, offentliggør og håndhæver en klar politik, der slår fast, at hverken Google eller dets underleverandører nogensinde vil fremstille teknologi til krigsførelse.

Google er i færd med at implementere Projekt Maven, et skræddersyet overvågningsredskab baseret på kunstig intelligens, der bruger data fra overvågningsbilleder indsamlet af den amerikanske regerings droner til at identificere køretøjer og andre objekter, spore deres bevægelser og sende resultaterne til USA’s forsvarsministerium.

For nylig gav Google-ansatte udtryk for deres bekymring over Maven internt i selskabet. Diane Greene (direktør for Googles cloud-tjenester, red.) svarede på kritikken og lovede, at teknologien ikke skal »styre eller flyve droner«, og at »den ikke vil blive brugt til at affyre våben«. Det udelukker således en snævert defineret vifte af anvendelsesmuligheder, men det står fast, at teknologien er produceret til militæret, og når først den er leveret, kan den nemt bruges til at bidrage til at løse disse opgaver.

Denne plan vil gøre uoprettelig skade på Googles navn og evne til at klare sig i konkurrencen om at tiltrække talenter. Forestillingen om subjektiv og bevæbnet kunstig intelligens vækker stigende bekymring, og Google har i forvejen vanskeligt ved at opretholde offentlighedens tillid. Ved at indgå denne kontrakt vil Google komme i selskab med virksomheder som Palantir, Raytheon og General Dynamics. Argumentet om, at selskaber som Microsoft og Amazon også deltager, gør ikke det her mindre risikabelt for Google. Googles unikke historie, dets motto »vær ikke ond« og dets direkte berøring med milliarder af brugeres liv gør Google til noget særligt.

Vi kan ikke udlicitere det moralske ansvar for vores teknologier til tredjeparter. Det fremgår klart af Googles erklærede værdigrundlag: »Hver eneste af vores brugere stoler på os. Sæt aldrig det på spil. Nogensinde«. Denne kontrakt bringer Googles omdømme i fare og er i direkte modstrid med vores kerneværdier. At skabe denne teknologi til at hjælpe den amerikanske regering med militær overvågning – med potentielt dødelige konsekvenser – er ikke acceptabelt.

I anerkendelse af Googles moralske og etiske ansvar og med tanke på truslen mod Googles omdømme, beder vi dig om:

1) At annullere dette projekt med øjeblikkelig virkning.

2) At formulere, offentliggøre og håndhæve en klar politik, der slår fast, at hverken Google eller dets underleverandører nogensinde vil fremstille teknologi til krigsførelse«.