Politikere ønsker dataetisk råd: Skal vi bruge kunstig intelligens til at forudsige, hvem der begår kriminalitet? Digitaliseringen byder på svære etiske dilemmaer. Alternativets forslag om at oprette et dataetisk råd hilses derfor velkommen af Socialdemokratiet, Venstre og SF.

Skal PET og Rigspolitiet have adgang til præventive politi-teknologier, der måske kan forudsige, hvem der begår kriminalitet?

Skal staten samkøre data om alle børnefamilier, så man identificere børn, der risikerer omsorgssvigt?

Skal patienters dna-oplysninger kobles med resten af cpr-registret, så man måske finder genetiske årsager til arbejdsløshed?

Det er nogle af de svære etiske dilemmaer, folkestyret står over for at skulle vurdere i de kommende års digitalisering.

Årsagen er, at regnekraften hos computere nu er blevet så stor, at det er muligt at foretage avancerede analyser af de enorme mængder data, Danmark har indsamlet om sine borgere. Men hvornår skal vi gøre det?

I lyset af de store spørgsmål foreslår Alternativet nu at oprette et dataetisk råd, der skal diskutere de svære dilemmaer, skabe offentlig debat og rådgive politikerne.

Det forklarer retsordfører Josephine Fock:

»Vi har brug for et dataetisk råd til at komme med indspark til, hvad der er godt og skidt i digitaliseringen. Vi står foran svære etiske dilemmaer, som handler om, hvor meget overvågning af borgerne, vi vil tillade, og til hvilke formål. Et råd kan bistå Folketinget og skabe offentlig debat og gennemsigtighed omkring digitaliseringen. For det er afgørende, vi får folket med i den her samtale«, siger Josephine Fock.

Flertal: Lad os kigge på det

På grund af den måde, Folketinget arbejder på, kan Alternativet først fremsætte et beslutningsforslag om at oprette et dataetisk råd til efteråret.

Det rammer lige ned i en svær politisk problemstilling Torsten Shack Pedersen (V)

Men allerede nu melder et flertal af partier sig positivt stemt over for forslaget. Både Socialdemokratiet, Venstre, SF og Enhedslisten er åbne over for et dataetisk råd.

I Socialdemokratiet kalder it-ordfører Karin Gaardsted det en rigtig god idé.

»Det er faktisk et spændende forslag. Og vi vil gerne være med til at diskutere, om man på en eller anden måde kan lave en pendant til Det Etiske Råd, der beskæftiger sig med de dataetiske spørgsmål, vi ikke er så gode til at få debatteret i Danmark«, siger Gaardsted.

Også Venstres it-ordfører Torsten Shack Pedersen ser gode takter i forslaget.

»Det rammer lige ned i en svær politisk problemstilling, og der er nok et hul i forhold til, hvad der kommer af rådgivning og vurderinger på det her område«, siger han.

»Særligt for mig som liberal er det jo ganske besværligt. For jeg vil på den ene side gerne have den fulde personlige frihed og sikkerhed for, at mine data ligger trygt og godt, og at ingen snager i dem overhovedet. Omvendt vil jeg gerne have, den offentlige sektor fungerer så effektivt som muligt. Du kan ikke gøre begge dele på samme tid, så hvor ligger krydsfeltet henne?« spørger han.

I Enhedslisten mener Eva Flyvholm, et dataetisk råd kan blive en modvægt til den aktuelle digitalisering, der ifølge hende krænker borgernes retssikkerhed.

»Vi er ved at vedtage en ny databeskyttelseslov, hvor regeringen forsøger at snige en ændring ind, så ministre alene kan sidde og bestemme, hvilke af borgernes data, der må samkøres og bruges til andre formål end det, de er indsamlet til. Man afskærer Folketinget en meget vigtig demokratisk mulighed for at bestemme, hvordan borgernes oplysninger skal deles. Og det er et godt eksempel på, hvorfor vi har brug for et dataetisk råd, der løfter de store debatter fra Christiansborg og ud til befolkningen«, siger hun.

SF's Lisbeth Bech Poulsen skriver i en mail, at hun selv har foreslået et dataetisk råd:

»Så det synes jeg selvfølgelig er en god idé«.