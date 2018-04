USA’s politikere har skabt et monster, de nu skal tæmme Forblindelse af Facebook gør, at politikere først nu indser, at miraklet fra kollegieværelset har vokset sig farligt, vurderer forsker.

De er blevet markedsført som chancen for endelig at få udstillet Facebooks mange fejl og hemmeligheder. Men høringerne, hvor politikere forsøger at grille Facebookstifter Mark Zuckerberg, blotlægger også, at de selv er medskyldige i, hvad der er sket:

At Facebook har udviklet sig fra at være et socialt medie til at være en magtfaktor så stor og så uigennemskuelig, at den kan bruges til at høste data om uvidende mennesker og påvirke demokratiske valg.

Det vurderer Mikkel Flyverbom, der er professor i kommunikation og digitale transformationer på CBS i København.

»Høringerne udstiller begge parters skyld i denne sag. Vi hører, at Facebook ikke har haft interesse i andet end at bygge nye produkter og tjenester uden at skele til konsekvenserne. Men vi hører også, at Facebook ikke har været underlagt ret meget regulering, fordi politikere ikke har haft interesse i det. De har bare villet se virksomheder som Facebook udvikle sig«, siger Mikkel Flyverbom.

Forblindelse + uvidenhed

Under tirsdag aftens debat i Senatet lagde flere politikere ellers ikke skjul på, at de nu ser store problemer ved Facebook. At Facebook har ladet virksomheder få adgang til millioner af brugeres data får toppolitikere til at sige under høringerne, at der må lovgivning til for at inddæmme problemerne.

Men politikernes hang til regulering er en relativt ny tendens. Når politikerne hidtil har været blinde for problemerne, skyldes det for det første en meget menneskelig mekanisme, vurderer Mikkel Flyverbom:

»Det skyldes forblindelse plus uvidenhed. Politikerne har ligesom os andre været forblændede af historien om de her folk, som sidder på et kollegieværelse og skaber den amerikanske drøm. De har hyldet Silicon Valley-iværksætteriet. Men samtidig med at de har manglet forståelse for, hvad Facebook er, og hvordan det skulle reguleres«, siger han.

Ingen var gearet til Facebook

Han peger på, at mange af politikernes spørgsmål under høringerne bærer præg af mangel på basal viden. Som da den republikanske senator Orrin Hatch fra delstaten Utah spurgte Mark Zuckerberg, hvordan han får sin forretning til at løbe rundt, når brugerne ikke betaler – og Zuckerberg gjorde en lille pause, hvorefter han med et smil svarede: »Senator, vi bringer reklamer«.

Det er imidlertid ikke kun politikerne, der har manglet viden om Facebook. USA’s institutioner har ikke været gearet til at forstå, hvordan virksomheder som Facebook er opbygget og tjener penge, påpeger Mikkel Flyverbom. Først for nylig har instanser trådt i karakter og forsøgt at skabe nye former for regulering på det her område.

Alt i alt har de frie tøjler til Facebook bragt USA og verden i en situation, hvor over to milliarder mennesker er brugere af et socialt medie, hvorfra deres data kan være blevet solgt.

Facebook slipper ikke uskadt

Politikernes medansvar for situationen kan ikke undgå at skinne igennem i den nye debat, påpeger Mikkel Flyverbom. Selv om Mark Zuckerberg i timevis får stillet spørgsmål fra profilerede politikere i tirsdagens senatshøring og i onsdagens høring i Repræsentanternes Hus

»Politikerne spiller hårde, men lader også Zuckerberg slippe afsted med meget. De har få minutter hver til at udspørge ham, men vi ser, at han kan let kan tale sig ud af det eller sige, at han får sit team til at kigge nærmere på det«, siger Mikkel Flyverbom.

Trods den kendte milliardærs debatevner kommer hans firma kke helt uskadt ud af høringerne, vurderer forskeren.