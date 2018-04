Guide: Sådan sikrer du dit privatliv på nettet

Facebook ved alt om dit privatliv. Google følger dine digitale fodspor. De annoncer, du ser, ved tilsyneladende mere om dig, end du selv gør.

Man kan hurtigt få fornemmelsen af, at det er umuligt at have et privatliv, hvis man samtidig gerne vil bruge internettets mange smarte redskaber.

Det er heldigvis kun delvist sandt. For mens du aldrig bliver helt privat på internettet, er der skridt du kan tage for at gøre det sværere for Facebook, Google og alle mulige andre at indsamle oplysninger om dig - også uden helt at melde dig ud af de digitale fællesskaber.

Facebook og Google

Første trin til at blive mere privat på nettet, er at tænke over, hvilke oplysninger du frivilligt deler med tech-giganter som Facebook og Google. Her kan du læse vores .

Din telefon

Et andet og mindst ligeså vigtigt trin er at tjekke op på, hvilke applikationer, der følger med i dit privatliv gennem din smartphone - og hvordan du i øvrigt kan sikre dig imod, at din smartphone bliver brugt imod dig. Her kan du læse .

Andre værktøjer

Hvis man virkelig vil sikre sit privatliv på nettet, er det ikke nok at ændre nogle indstillinger på sin Facebook-profil eller telefon. Du bliver hele tiden - og helt usynligt - sporet, når du surfer internettet. Heldigvis findes der værktøjer, du kan downloade, som kan sikre dig bedre - .

Generel datasikkerhed

Udover disse tre guides til konkrete måder, du kan beskytte dig mod ikke bare hackere, men også nærgående annoncører og nysgerrige sociale medier, findes der også nogle mere generelle råd om digital sikkerhed.

Som for eksempel altid at bruge et antivirusprogram, huske at sørge for at dine apparater har den nyeste opdatering og sikre dig, at dine kodeord ikke er for nemme at regne ud.

De råd og flere til kan du læse hos Rådet for Digital Sikkerhed.