Nasa sender Tess-satellit op for at lede efter nye planeter

Det amerikanske rumagentur, Nasa, har natten til torsdag dansk tid opsendt endnu en mission fra Cape Canaveral i USA.

Denne gang er det Nasas omfattende Tess-mission, det handler om.

En satellit skal efter planen sendes i omløb om Månen og Jorden og undersøge rummet for exoplaneter.

Missionen skal identificere interessante exoplaneter, der kredser omkring meget klare stjerner, og blandt andet levere data, der kan bruges til at fastslå, hvor store planeterne er.

Efterfølgende skal planeterne undersøges via teleskoper fra Jorden og rummet med henblik på at karakterisere dem ved blandt andet at fastslå deres masser og undersøge deres atmosfærer.

Nasa forventer, at satellitten vil opdage omkring 20.000 exoplaneter. Blandt dem kan 50 være på størrelse med Jorden, forudser Nasa.

Det er en omfattende amerikansk satsning, men faktisk har DTU Space og Danmark en stor aktie i missionen.

Således er DTU Space inviteret med af Nasa, fordi instituttet har indsigt i både den videnskab og den teknologi, der ligger til grund for missionen

Dels har DTU Space leveret navigationsudstyr i form af to stjernekameraer. De skal være med til at sikre, at satellitten peges i den rigtige retning ud mod universet, når planeterne skal findes.

Dels har forskningsinstituttet ved årsskiftet etableret en ny exoplanetforskningsgruppe. Den er med i Tess-projektet som rådgiver og forskningsenhed.

Opsendelsen af SpaceX Falcon 9-raketten skulle egentlig have fundet sted mandag, men den blev udsat i to dage som følge af problemer med raketten.

ritzau