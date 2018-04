EU erklærer krig mod fake news: Vil tech-giganterne tilslutte sig? EU fremlagde torsdag en strategi for, hvordan fake news skal bekæmpes. Ikke sikkert, at sociale medier samarbejder, siger ekspert.

»Borgeres udsættelse for disinformation, herunder vildledende eller direkte falske informationer, i stor skala udgør en kæmpe udfordring for Europa«.

Med disse dystre toner indledes EU-Kommissionens bud på en fælles europæisk strategi for kampen mod falske nyheder. Notatet, som Politiken i går kunne beskrive et udkast af, retter skarpe anklager mod Facebook, Google og andre digitale platforme.

»Online-platforme, der deler indhold, især sociale medier, videodelingstjenester og søgemaskiner, spiller en nøglerolle i spredningen og forstærkningen af online disinformation«, skriver EU-Kommissionen og konstaterer, at platformene »ikke har levet op til den udfordring, som disinformation og manipulerende brug af deres infrastrukturer udgør«.

Det skal der nu rådes bod på. Derfor præsenterede kommissionen torsdag en række retningslinjer for bekæmpelse af falske nyheder, som online-platforme kan tilslutte sig. Heriblandt at gøre det mere synligt, hvem der betaler for politisk indhold, at forbedre hjælpen til brugerne med at vurdere indholds troværdighed og at gøre mere for at bekæmpe falske kontoer og robotter, der poster falske nyheder.

»Man kan være bekymret for, om de sociale medier er villige til at gå så langt ad frivillighedens vej«, siger Mikkel Flyverbom, professor i kommunikation og digitale transformationer ved CBS.

Han peger på, at de store tech-virksomheder hidtil har været tøvende, når de er blevet opfordret til samarbejde med EU. Enten med henvisning til, at de er amerikanske virksomheder, der ikke skal blandes ind i europæisk politik, eller ved at advare imod, at det er dræbende for innovationen, hvis der bliver lagt bånd på dem.

Nyt pres på tech-giganter

Men tiderne kan være skiftet i takt med, at presset på de store tech-virksomheder er vokset i de seneste år. Særligt Cambridge Analytica-sagen, hvor op til 83 millioner Facebook-brugeres personlige data endte i hænderne på en omdiskuteret analysevirksomhed, har sat fokus på tech-giganternes vigtige roller i samfundet, forklarer Mikkel Flyverbom:

»De er under et kæmpe pres nu, der handler om både regulering, tillid og den måde, de bliver opfattet på af brugerne. Så jeg kunne forestille mig, at de er mere klar til at deltage nu end tidligere«.

Mikkel Flyverbom udpeger særligt et tiltag, der forpligter online-platformene til at lade forskere og faktatjekkende organisationer kigge nærmere på deres algoritmer, som et af de vigtigste.

»Grunden til, at vi har de her sager om falske nyheder, er, at de sociale medier er opbygget på en måde, så de fortolker popularitet som kvalitet. De kigger hele tiden på, hvor meget folk klikker, liker og kommenterer ting, og det bliver så set som kvalitet, der så skal fremhæves. Hvis man virkelig vil falske nyheder til livs, så bliver vi nødt til at forstå de algoritmer bedre«, siger Mikkel Flyverbom.

De endelige tiltag, som de sociale medier frivilligt kan tilslutte sig, forventes at blive præsenteret i juli. Herefter vil deres effekt løbende blive vurderet, og hvis den ikke er stor nok, kan de frivillige tiltag blive erstattet med lovgivning og regulering, skriver kommissionen i notatet.