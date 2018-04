Bestsellerforfatter: »Vi kan ende med en verden, som Kina måske formelt set ikke har kontrol over, men i praksis har det, fordi de behersker cyberverdenen« Mød Pedro Domingos, forfatter til en bestseller om kunstig intelligens og ekspert i maskinlæring, i en samtale om det globale kapløb inden for kunstig intelligens, autokraternes fremmarch og den trussel, moderne teknologi udgør mod de vestlige demokratier.

Vi går gennem en stille korridor på institut for datalogi på University of Washington i Seattle. På højre hånd sidder to unge softwareingeniører foran hver deres bærbare computer på et af de vinduesløse, kunstigt oplyste kontorer. Til venstre åbner professor i datalogi Pedro Domingos døren til sit kontor, som har udsigt til universitetsområdets vældige træer.