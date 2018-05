Ny opdatering af Windows 10 binder pc’en tættere sammen med din telefon Der er også en ny funktion, der lukker for forstyrrelsende beskeder og en mulighed for at se din Windows-historik for den sidste måned.

Hvis du er en af de mange Windows 10-brugere, vil du snart få en besked på din computer om at den er klar til at blive opdateret. Og med den nye Windows 10-udgave følger der mere med end de sædvanlige småting.

Arbejdsro

Hovedsageligt er det primært bedre stabilitet og sikkerhed, der er fokus på i Windows-opdateringer, men engang i mellem kommer der en større omgang, hvor helt nye funktioner bliver lanceret. Og sådan én er på vej til din pc lige nu. Den begynder at blive rullet ud automatisk om en uges tid, men hvis du er nysgerrig, kan du selv hente og installere den allerede nu.

Den måske allermest brugbare funktion, der er på vej, hedder Fokushjælp. Den fungerer lidt ligesom ’Forstyr ikke’-funktionen på din smartphone, hvor du kan være i fred for notifikationer og folk, der forsøger at få fat i dig – for eksempel hvis du skal sove eller arbejde koncentreret.

Når du aktiverer Fokushjælp, kommer Windows ikke op med notifikationer om nye e-mails, Skype-opkald eller beskeder, mens du arbejder. De går i stedet direkte til Handlingscenteret, som du kan hive ind fra højre på skærmen eller få frem ved at klikke på ikonet nederst i højre hjørne. Du kan altså altid selv tjekke, hvad der er kommet ind af beskeder, når du vil.

Android som makker

En anden ny feature giver Windows-brugere med Android-telefoner mulighed for at gøre noget, Apple-fans har kunnet i nogle år. Fordi Apple selv står for både MacBooks og iPhones har muligheden for at overføre filer, billeder eller arbejdsdokumenter mellem de to været en oplagt mulighed. Det har haltet lidt mere på Android, fordi det stadig kun er et fåtal af mennesker, der bruger Chromebook-computerne, og på Windows fordi Windows Phone-platformen er gået i graven

Det var derfor oplagt at Windows-computere og Android-telefoner skulle forbindes tættere med hinanden, eftersom de begge manglede en ’makker’. Den tættere integration mellem Android og Windows er begyndt i det små med den nye Windows 10-version, og første skridt er muligheden for at overføre visse funktioner fra den ene til den anden.

Du kan for eksempel åbne en website i Chrome på din Android-smartphone og hvis du synes, du hellere vil se den på en større skærm, kan du sende den til pc’en via et simpelt menupunkt. Det samme gælder e-mails og visse apps, der understøtter funktionen. Det er også blevet væsentligt nemmere at overføre filer mellem to pc’er, der er i nærheden af hinanden, så man ikke skal bruge USB-nøgler eller filtjenester på nettet til den opgave.

»Hvad lavede jeg egentlig igår?«

Endelig er der Opgavevisning, der på engelsk hedder Timeline. Det sidste er faktisk en bedre beskrivelse af den nye funktion, for den viser nemlig, hvad du har foretaget dig på computeren op til en måned tilbage i tiden. Hvis du har glemt, hvor det var, du så den der sjove kattevideo, kan du altså skrue tiden tilbage og finde den via denne funktion.

Når funktionen hedder Opgavevisning på dansk, er det fordi den også viser dig alle de ting, du er i gang med lige nu på computeren og gør det nemmere at navigere rundt mellem dem. Opgavevisning-vinduet kan nås ved at klikke på et nyt, lille ikon, der sidder ved siden af luppen i nederste, venstre hjørne, eller ved at holde Windows-tasten nede og trykke på Tab.

Disse er dog kun de nye hovedfunktioner i den Windows 10-opdateringen, der også rummer en række forandringer under overfladen, der gør systemet mere effektivt og stabilt. Du kan vente på, at Windows 10 opdaterer automatisk, eller du kan hente den hos Microsoft her https://www.microsoft.com/da-dk/software-download/windows10