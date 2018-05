Nu bliver Facebook til en dating-tjeneste Til trods for firmaets seneste privatlivs-skandaler kravler det sociale medie nu endnu længere ind i intimsfæren.

Tinder, Happn og alle de andre dating-apps får snart konkurrence i den helt store stil. Facebook gør nemlig klar til at åbne for dating mellem brugerne. Det annoncerede Facebook-stifteren Mark Zuckerberg tirsdag ved åbningen af firmaets udvikler-konference, F8.

Adskilt fra Facebook-profilen

Ligesom på de fleste andre udvikler-konferencer hos Apple, Google og Microsoft, bruger Facebook deres F8-konference til at præsentere en række nyheder ved en åbnings-keynote, afholdt af topcheferne. Zuckerberg brugte selvsagt en stor del af tiden på at tale sikkerhed og privatliv oven på den massive kritik, der har regnet ned over verdens største, sociale medie.

Men der blev også plads til mere jovialt stof og nye funktioner på både Facebook, WhatsApp og Instagram. Den største overraskelse i den forbindelse var formentlig Facebooks nye dating-funktion, som Zuckerberg skyndte sig at understrege sikkerheden omkring. Ifølge den 33-årige direktør er dating-funktionen blevet bygget med privatliv og datasikkerhed for øje.

I princippet er der tale om en dating-app, der er integreret i Facebook. Brugerne kan lave en dating-profil, der er separat fra, hvordan de præsenterer sig på Facebook. Vennerne kan ikke se dating-profilen, hvor brugerne kun fremstår med fornavn. Det gælder også for de af Facebook-vennerne, der også har oprettet en dating-profil.

Fælles interesser

Der bliver altså ikke noget med pinlige dating-introduktioner til folk, du allerede er venner med, og intet i dit nyhedsfeed kommer til at handle om dating. De to profiler bliver helt adskilt ifølge firmaet. I en udtalelse til SlashGear forklarer en Facebook-talsperson dog, at fælles bekendte godt kan blive brugt til at matche dig med en anden bruger.

Når Facebook har en unik fordel frem for de andre dating-apps på markedet, er det således netop fordi, firmaet har tænkt sig at udnytte de begivenheder, grupper og sider, der allerede findes i netværket. Hvis du er tilmeldt dating-funktionen og får klikker på en en event, der annonceres på Facebook, vil du automatisk kunne se andre med dating-funktionen slået til, der også er interesserede i begivenheden.

Både, når det gælder den slags events og grupper på Facebook, er der jo tale om en række mennesker med de samme interesser og reference-rammer og så kan fundamentet for dating-succes allerede være støbt. Hvis to datere med de samme interesser finder hinanden på denne måde, kan de kommunikere via en særlig chatfunktion lavet til dating på Facebook. Denne har intet at gøre med hverken Messenger eller WhatsApp at gøre.

Facebook har endnu ikke annonceret, hvornår den nye dating-funktion bliver rullet ud, men har blot meddelt, at der kommer mere nyt i løbet af de kommende måneder. Funktionen vil sandsynligvis blive prøvet af i USA først, og siden vil resten af verden komme til.