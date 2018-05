Facebook fyrer 'professionel stalker': Facebook-ansat misbrugte angiveligt adgang til at stalke kvinder En Facebook-ansat og selvudnævnt professionel stalker er fyret af Facebook, efter han angiveligt brugte sin adgang til at stalke kvinder på Tinder

Og hvad så?

Det er et spørgsmål, man ofte hører, når samtalen falder på de store tech-virksomheder - eller lyssky analysevirksomheder - der indsamler oplysninger om os alle sammen. Okay, de har mine data - og hvad så?

En ny sag fra USA, hvor en Facebook-tekniker er blevet fyret efter mistanke om, at han har brugt sin priviligerede adgang til at stalke kvinder, er måske et meget godt svar på netop det spørgsmål.

For selv om det er nemt at betragte Facebook og Google som tanke- og sjælløse virksomheder, så består de stadig af mennesker. Tusindvis af mennesker. Og mange af dem har adgang til et hav af personlige oplysninger om onlineplatformenes milliarder af brugere.

En adgang, der kan misbruges.

»Jeg er blevet gjort opmærksom på, at en tekniker ansat ved Facebook sandsynligvis bruger sin privilegerede adgang til at stalke kvinder online«, skrev cybersikkerhedsrådgiver Jackie Stones på sin Twitter 30. april.

I’ve been made aware that a security engineer currently employed at Facebook is likely using privileged access to stalk women online.



I have Tinder logs. What should I do with this information? — Jackie Stokes (@find_evil) 30. april 2018

Hun hævdede at have fået tilsendt screenshots af en tekst-samtale mellem en Facebook-ansat og en kvinde på datingappen Tinder. Her skrev manden om sit job - og indrømmede angiveligt at have stalket kvinden:

»Jeg prøver også at finde ud af, hvem hackere er i virkeligheden ... så en professionel stalker :P. Så af ren vane bliver jeg nødt til at sige, at du var svær at finde«.

I really, really hope I’m wrong about this. pic.twitter.com/NDkOptx8Hv — Jackie Stokes (@find_evil) 30. april 2018

Det fremgår ikke tydeligt, om den Facebook-ansatte havde brugt sin privilegerede adgang til at opspore oplysninger om kvinder.

Men opslagene var tilsyneladende nok til, at Facebook med det samme fyrede den pågældende tekniker. Det bekræftede Facebooks sikkerhedschef, Alex Stamos, efterfølgende i en udtalelse til NBC News.

»Vi undersøger sagen som en hastesag. Det er vigtigt, at folks information er opbevaret sikkert og privat, når de bruger Facebook. Det er derfor, vi har streng kontrol og tekniske restriktioner, så ansatte kun tilgår den data, der er nødvendig for at foretage deres arbejde. Ansatte, der misbruger den adgang, vil blive fyret«, sagde Alex Stamos til NBC News.

Mens Facebook undersøger, præcis hvad der er sket, står episoden tilbage som et klart eksempel på, at det ikke er ligegyldigt, hvor dine oplysninger ender henne - og hvem der har adgang til dem.