Efter elbiler og rumraketter: Nu vil Elon Musk lave kryptoslik Elon Musk vil fylde voldgrave med slik efter uenighed med mangemilliardæren Warren Buffet.

Kryptoslik. Det er det, folket vil have.

Det mener i hvert fald tech-milliardær og rum-entusiast Elon Musk, der lørdag luftede ideen om at starte sin egen slikvirksomhed.

»Jeg starter en slikvirksomhed, og den kommer til at være fantastisk«, tweetede Elon Musk, der i forvejen sælger både elbiler og rumture fra sine virksomheder Tesla og SpaceX.

I’m starting a candy company & it’s going to be amazing — Elon Musk (@elonmusk) 5. maj 2018

Det var her, han, »for argumentets skyld«, spurgte Twitter-folket, hvad de kunne ønske sig af slik og prompte svarede på sit eget spørgsmål.

»Kryptoslik«, skrev Elon Musk, uden dog at komme nærmere ind på, hvad præcis det er.

Cryptocandy — Elon Musk (@elonmusk) 5. maj 2018

Voldgrave fyldt med slik

Idéen om at skabe sin egen slikvirksomhed stammer fra en uoverensstemmelse med investeringsmogulen Warren Buffet.

Den 87-årige milliardær, der ifølge Forbes milliardærliste er den 3. rigeste person i verden, har længe holdt på, at det er vigtigt at bygge »voldgrave« om sine virksomheder: konkurrencefordele, der gør det svært for konkurrenter at rykke ind på markedet.

Den idé forkastede Elon Musk i onsdags, hvor han sagde, at voldgrave var åndssvage, og at det i stedet er en virksomheds evne til at innovere, der bestemmer konkurrencedygtigheden.

Den udmelding fik et kontant svar fra Warren Buffet, som mener, at Elon Musks innovationsstrategi - der har gjort hans virksomheder indenfor elbiler og rumraketter markedsførende - ikke nødvendigvis virker i alle brancher.

»Jeg tror ikke, at han har lyst til at udfordre os på slikområdet. Der er nogle rimelig gode voldgrave rundt omkring«, sagde Warren Buffet lørdag til et offentligt virksomhedsmøde i hans hovedselskab Berkshire Hathaway Inc.

Det tog Elon Musk tilsyneladende som en udfordring, og så fik fingrene frit løb på Twitter.

»Så bygger jeg en voldgrav og fylder den med slik. Warren Buffet vil ikke være i stand til at modstå den investering! Berkshire Hathaway-kryptonit...« skrev Elon Musk efter at have givet sig selv kryptoslik-idéen.

Then I’m going to build a moat & fill it w candy. Warren B will not be able to resist investing! Berkshire Hathaway kryptonite … — Elon Musk (@elonmusk) 6. maj 2018

Voldgrave er oligopoler

Selv om Elon Musk i løbet af den timelange Twitter-tirade også hævdede at være »super, super seriøs«, skal kryptosliksentusiaster - hvis sådan nogle findes - næppe holde vejret, mens de venter på, at Elon Musks kryptoslik er at finde i den lokale bland-selv-slik-butik.

Efter udsagnet om slikfyldte voldgrave fik Elon Musk nemlig også konstateret, at han »dør af grin lol« - hvilket formentlig tyder på, at kryptoslikvirksomheden er mere joke end egentlig forretningsplan. Og den useriøse tone var også til stede, da tech-milliardæren undervejs filosoferede over bogen Willy Wonka og slikfabrikken.

»Det går pludselig op for mig at plottet i Willy Wonka er virkelig langt ude«.

It just occurred to me that the plot of Willy Wonka is really messed up — Elon Musk (@elonmusk) 5. maj 2018

Slutteligt var der både forsonende ord og en ny stikpille til Warren Buffet.

»Warren Buffet er stor indenfor slik. Det er faktisk sandt«, roste Elon Musk, men sluttede Twitter-tiraden af med:

»At sige, du kan lide 'voldgrave', er bare en pæn måde at sige på, at du kan lide oligopoler«.