Sådan blev DSB's billetsystemer lagt ned: DDoS-angreb er internettets brostenskast Et DDoS-angreb lagde søndag aften DSB's billetsystemer ned. Internetaktivisternes foretrukne værktøj har eksisteret i årtier og kan stadig bruges til stor effekt.

Søndag aften blev DSB's billetsystemer og hjemmeside ramt af et cyberangreb. I timevis kunne rejsende ikke købe billetter - hverken via DSB's app, deres hjemmeside eller i billetautomater. Først mandag formiddag virkede DSB.dk igen.

Tre berømte DDoS-angreb Mafiaboy. En af de første og mest kendte DDoS-angreb blev udført af en 15-årig dreng fra Canada. I 2000 foretog teenageren under pseudonymet 'Mafiaboy' adskillige DDoS-angreb mod blandt andet Yahoo, Fifa, Amazon, Dell og CNN. Angrebene er blevet vurderet til at have kostet adskillige millioner kroner - nogle siger endda milliarder - i tabt omsætning og efterforskningsudgifter. Mafiaboy blev taget efter at have pralet med angrebene på onlinefora og idømt en betinget dom, begrænset internetadgang og en mindre bøde. Operation Chanology. Forargede over at Scientology angiveligt forsøgte at fjerne videoer med Tom Cruise fra internettet, erklærede brugere på internetforummet 4chan krig mod rumkirken. Løst samlet under navnet 'Anonymous' foretog brugerne flere DDoS-angreb, der lukkede Scientologys sider ned i længere perioder i starten af 2008. Cyber-angrebene på Scientology-kirken er et af de første eksempler på internet-aktivisme i stor skala. Cyberangreb på Dyn. I oktober 2016 blev et stort og sofistikeret netværk af internetapparater - som angiveligt inkluderede alt fra computer og smartphones til printere og babyalarmer - brugt til at angribe dele af internettets infrastruktur, som virksomheden DYN havde ansvaret for. Flere sider og services var påvirket af angrebene. Blandt andet adgangen til Netflix, Twitter, Spotify og HBO blev langsommere eller forsvandt helt i den dags tid, angrebet stod på. Vis mere

Angrebet på DSBs billetsystemer og hjemmeside var et distributed denial of service-angreb - et DDoS-angreb.

Et DDoS-angreb er en simpel, billig og effektiv måde at lægge hjemmesider eller systemer ned på. Men hvad er et DDoS-angreb, hvorfor er det så effektivt, hvem bruger det - og kan man overhovedet beskytte sig imod det?

Hvad er et DDoS-angreb?

Lad os begynde med et billedsprog.

Forestil dig, at DSB.dk er Randers, og at hjemmesidebesøg er biler. Hver dag kører biler ind og ud af Randers. På nogle tidspunkter er der mere trafik - så går det måske lidt langsommere - men som udgangspunkt er Randers' vejnetværk bygget til at håndtere den daglige trafik.

Forestil dig nu, at tusindvis af bilister ud af det blå og på samme tid beslutter sig for at køre til Randers. Det er ikke svært at forestille sig, at det hurtigt vil resultere i forsinkelser, køer eller endda et fuldstændigt sammenbrud.

Et DDoS-angreb foregår på samme måde ved at mangedoble internettrafikken til en given hjemmeside eller onlineservice for at skabe en 'trafikprop', der gør siden eller servicen langsom - eller helt lukker den ned.

Hvordan foregår DDoS-angreb?

De fleste internetsider er indstillet til at tage imod alle besøgende med åbne arme. Ligesom alle med en bil kan køre til Randers, hvis de har lyst, kan alle med en internetadgang også gå ind på DSB.dk og få vist billetpriser, finde togrejser eller se, hvor forsinkede togene er i dag. Et DDoS-angreb udnytter internettets åbenhed til at sende tusinder af anmodninger af sted til en hjemmeside eller service på samme tid.

Ofte kommer anmodningerne fra et netværk af computere, der er inficeret med et program, som giver angriberen kontrol over computeren - såkaldte zombie-computere. En zombiehær, som en angriber kan kommandere til på samme tid at sende tusindvis af anmodninger til hjemmesider eller internetservices.

Et DDoS-angreb kan vare få minutter eller hele dage, afhængig af viljen og ressourcerne bag.

Hvem står bag?

DDoS-angreb kan som udgangspunkt foretages af enhver, der er villig til at betale prisen. På lyssky hjemmesider på internettet kan enhver leje zombiehære til at angribe hvem- eller hvad-som-helst. Det er størrelsen og varigheden på angrebet, der bestemmer prisen, som kan variere fra et par hundrede kroner om dagen til flere tusinde kroner i timen.

DDoS-angreb er især populære hos internet-aktivister (såkaldte hacktivister), der bruger angrebene som protest-værktøjer. Ligesom at demonstrere foran en byggeplads eller kaste brosten gennem vinduerne på McDonalds-restauranter, er DDoS-angreb et værktøj til at forstyrre forretninger og skabe opmærksomhed omkring sager.

Det var eksempelvis tilfældet sidste år, da en islamistisk hackergruppe lagde både udlændinge- og integrationsministeret og statsministeriets hjemmesider ned med et DDoS-angreb som hævn for, at integrationsministeren havde en Muhammed-tegning som baggrund på sin iPad.

DDoS-angreb kan dog også bruges til økonomisk vinding. Det kan være kriminelle, der bruger DDoS som afpresningsmiddel - betal eller vi lægger jeres side ned - eller internetvirksomheder, der bruger DDoS-angreb til at lukke konkurrenters hjemmesider på kritiske tidspunkter.

Hvordan garderer man sig?

Selvom DDoS-angreb i udgangspunktet er enormt simple og har eksisteret i årtier, er de nærmest umulige at gardere sig fuldstændigt imod.

Virksomheder kan gøre sig modstandsdygtige overfor angreb ved eksempelvis at have ekstra server-kapacitet, backup-løsninger og automatisk filtre, der kan sortere uhensigtsmæssig trafik fra.

Men i sidste ende vil et DDoS-angreb altid kunne lægge en side eller service ned, så længe det blot er stort og langvarigt nok.