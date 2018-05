Dansk Industri: Kunstig intelligens afgør fremtidens digitale Europamester Hvis Danmark skal blive ved at være digital Europamester, skal Danmark blive førende i brugen af kunstig intelligens. Men der er langt igen, advarer Dansk Industri.

Godt nok er Danmark bedst i Europa til digitalisering, men hvis man måler på den nyeste teknologi, er det ikke danskerne, der står øverst på podiet.

Det vurderer Dansk Industri (DI), efter at EU-kommissionen i dag har offentliggjort en digitaliseringsrangliste, hvor Danmark er nummer 1.

»De teknologier, som EU-kommissionen måler på, er ikke de helt avancerede. Et afgørende område som kunstig intelligens er ikke med, og her har Danmark en udfordring«, siger Christian Hannibal, som er DI's fagschef for digitalisering.

Hver 20. firma bruger kunstig intelligens

DI's tal viser, at kun fem procent af danske virksomheder siger, at de bruger kunstig intelligens eller maskinlæring i deres arbejde. Den andel skal op, hvis Danmark fortsat skal være foregangsland på det digitale område, vurderer Christian Hannibal.

Kunstig intelligens kan blandt andet bruges til at lave mønstergenkendelse. En computer kan trawle tusindvis af dokumenter igennem og finde det vigtige meget hurtigere, end en menneskelig ansat.

Han peger på, at man i det offentlige allerede på nogle områder benytter sig af teknologien.

»Vi kender det fra vores skatteopgørelse, hvor vi indberetter en ændring i vores økonomi, og så træffer en computer en beslutning straks om en ændring af vores skattefradrag. Der er mange flere områder, hvor det kan bruges«, siger han.

Computer afgør, om du må få altan

»Advokatkontorer kan bruge det for eksempel til at se en masse lejekontrakter igennem og finde de tre vigtige ting, som går igen. I det offentlige vil en computer med kunstig intelligens kunne tage stilling til en ansøgninger om standardiserede ting såsom at bygge en altan«, siger Christian Hannibal.

Andre lande, heriblandt Frankrig, har lavet strategier for arbejdet med kunstig intelligens, påpeger Christian Hannibal.

»Det må Danmark også gøre, hvis vi også om fem år skal være de bedste til digitalisering. Regeringen kan for eksempel sige, om den vil bruge kunstig intelligens til at behandle data i den offentlige sektor. Vi skal lægge en plan for, hvor vi skal hen, og hvordan vi tiltrækker de bedste talenter«.